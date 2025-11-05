ETV Bharat / bharat

QS ఆసియా ర్యాంకింగ్స్‌లో భారతీయ సంస్థలు - సంఖ్య పెరగటంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని!

QS ఆసియా ర్యాంకింగ్స్‌ 2026 లో టాప్​ 100లో నిలిచిన దిల్లీ, బెంగళూరు- హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని!

PM Modi On QS Rankings
PM Modi On QS Rankings (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 7:34 AM IST

1 Min Read
QS Asia Rankings 2026 : క్యూఎస్ ఆసియా ర్యాంకింగ్స్‌-2026లో దేశంలోని 5 ఐఐటీలు, దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం, బెంగళూరులోని IISC టాప్‌-100లో నిలిచాయి. మరో 20 సంస్థలు టాప్‌-200లో చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఈ మేరకు లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే క్యూఎస్ సంస్థ ఆసియాలోని 500 అత్యుత్తమ విశ్వవిద్యాలయాలతో కూడిన జాబితాను విడుదల చేసింది.

హాంకాంగ్ విశ్వవిద్యాలయం తొలిస్థానంలో నిలిచింది. 59వ స్థానంలో ఉన్న ఐఐటీ దిల్లీ దేశంలో అత్యుత్తమ ర్యాంకును సాధించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే 36 సంస్థలు తమ ర్యాంకులను మెరుగుపర్చుకున్నాయని క్యూఎస్ సంస్థ పేర్కొంది. 16 సంస్థలు మాత్రం అవే ర్యాంకుల్లో ఉన్నాయని వెల్లడించింది.

క్యూఎస్ ఆసియా ర్యాంకింగ్స్‌లో భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల సంఖ్య పెరగటంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. యువతకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ముఖ్యంగా పరిశోధన, ఆవిష్కరణలపై తమ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని రాసుకొచ్చారు.

