సోషల్ మీడియాతో దేశంలో 9.6లక్షల మందికి ఉపాధి- జీడీపీలో క్రియేటర్ల వాటా రూ.2 లక్షల కోట్లు!
YouTube India 2025 Impact Report : దేశంలో 41.2 లక్షల మంది కంటెంట్ క్రియేటర్లు ఉన్నారు. సోషల్ మీడియాతో భారీగా ఉపాధి పొందుతున్నారు.
Published : October 10, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 8:15 AM IST
YouTube India 2025 Impact Report : ఒకప్పుడు సోషల్ మీడియా అంటే వినోదం, కాలక్షేపం మాత్రమే. ఇప్పుడు అదే వేదిక లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. వీడియోలు, రీల్స్, ఇతర డిజిటల్ కంటెంట్ రూపొందించే వారి సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో క్రియేటర్ ఎకానమీ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రభుత్వ గణాంకాలు, వివిధ సంస్థల నివేదికల ప్రకారం, దేశంలోని అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లను కలిపి చూస్తే ఈ రంగం ద్వారా వచ్చే ప్రత్యక్ష ఆదాయం సుమారు రూ.1.6 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.2 లక్షల కోట్ల మధ్య ఉంది. 2030 నాటికి ఇది రూ.9.65 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.12.06 లక్షల కోట్లకు చేరవచ్చని అంచనా. యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి వేదికలు ఈ వృద్ధిలో కీలకంగా మారాయి.
దేశంలో 41.2 లక్షల మంది క్రియేటర్లు
ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ఐఎస్బీ), హాష్ఫేమ్ రూపొందించిన నివేదిక ప్రకారం, దేశంలో సుమారు 41.2 లక్షల మంది కంటెంట్ క్రియేటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల మంది సోషల్ మీడియా వేదికల్లో క్రమం తప్పకుండా కంటెంట్ను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే, కంటెంట్ రూపొందిస్తున్న వారందరికీ ఆశించిన స్థాయిలో ఆదాయం రావడం లేదు. చురుకుగా పనిచేస్తున్న క్రియేటర్లలో కేవలం 8 నుంచి 12 శాతం మంది మాత్రమే గణనీయమైన ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. వీరి సంఖ్య సుమారు 1.5 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్తో కలిసి రూపొందించిన 'యూట్యూబ్ ఇండియా 2025 ఇంపాక్ట్ రిపోర్ట్' ప్రకారం, యూట్యూబ్ సృజనాత్మక వ్యవస్థ దేశ జీడీపీకి రూ.18 వేల కోట్లకు పైగా సహకారం అందించింది. అంతేకాకుండా 9.6 లక్షల మందికి పైగా పూర్తి స్థాయి ఉపాధి కల్పించింది. ఆదాయం పొందుతున్న క్రియేటర్లలో దాదాపు 73 శాతం మంది యూట్యూబ్ను తమ ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా భావిస్తున్నారు.
దేశంలో 10 కోట్లకు పైగా యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు ఉన్నాయి. వాటికి 15 వేలకు పైగా ఛానెళ్లకు 10 లక్షలకు మించిన సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. మరోవైపు, 2026 జూన్ నాటికి పది లక్షల సబ్స్క్రైబర్ల మైలురాయిని దాటిన భారతీయ ఛానెళ్ల సంఖ్య 20 వేలకు పైగా ఉన్నట్లు యూట్యూబ్ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. గత ఏడాది కాలంలోనే రెండు లక్షలకు పైగా ఛానెళ్లు తొలిసారిగా ఆదాయాన్ని ఆర్జించాయి. ఏటా రూ.లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆదాయం పొందే భారతీయ ఛానెళ్ల సంఖ్య 20 శాతానికి పైగా పెరిగింది. రూ.10 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆదాయం పొందే ఛానెళ్ల సంఖ్యలో 30 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదైంది. గత మూడేళ్లలో భారతీయ క్రియేటర్లు, కళాకారులు, మీడియా సంస్థలకు యూట్యూబ్ రూ.21 వేల కోట్లకు పైగా చెల్లించింది.
రూ.2 లక్షల కోట్లకు చేరిన క్రియేటర్ ఎకానమీ
బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ (బీసీజీ), సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన 'ఇండియాస్ క్రియేటర్ ఎకానమీ రిపోర్ట్' ప్రకారం, దేశంలోని డిజిటల్ క్రియేటర్ ఎకానమీ విలువ ప్రస్తుతం రూ.1.6 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.2 లక్షల కోట్ల మధ్య ఉంది. అన్ని సోషల్ మీడియా వేదికలపై కంటెంట్ సృష్టి, దాని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని కలిపి ఈ అంచనా రూపొందించారు. ఈ రంగం భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని నివేదిక అంచనా వేసింది. 2030 నాటికి క్రియేటర్ ఎకానమీ విలువ రూ.9.65 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.12.06 లక్షల కోట్ల స్థాయికి చేరవచ్చని పేర్కొంది. కంటెంట్ సృష్టి ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా వీడియోలు రూపొందించడానికే పరిమితం కావడం లేదు. ప్రొడక్షన్ హౌస్లు, వీడియో ఎడిటింగ్ బృందాలు, ప్రకటనల సేవలు, డిజిటల్ వ్యాపారాలకు కూడా అవకాశాలు కల్పిస్తోంది.
మెటా ప్రకటనల ఆదాయంలో 29 శాతం వృద్ధి
ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ బిజినెస్ వంటి సేవల మాతృసంస్థ మెటా ఇండియా ప్రకటనల ఆదాయంలో గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ వేదికల ద్వారా రూ.29,392 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలో వచ్చిన రూ.22,730 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 29 శాతం అధికం. సోషల్ మీడియా వేదికలపై వినియోగదారుల సంఖ్య పెరగడం, వ్యాపార సంస్థలు డిజిటల్ ప్రకటనలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఈ రంగానికి అవకాశాలను విస్తరిస్తోంది. క్రియేటర్లు రూపొందించే కంటెంట్ ద్వారా ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. దీంతో కంటెంట్ సృష్టికర్తలకు ప్రకటనలు, బ్రాండ్ భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఆదాయం పొందే అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి.
ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ విస్తరణ
క్రియేటర్ ఎకానమీ వృద్ధి మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాలేదు. జైపూర్, లఖ్నవూ వంటి నగరాలతో పాటు చిన్న పట్టణాలు, గ్రామాల నుంచి కూడా కొత్త క్రియేటర్లు వెలుగులోకి వస్తున్నారు. దేశంలోని మొత్తం కంటెంట్ సృష్టికర్తల్లో మూడింట రెండొంతుల మంది మెట్రోయేతర నగరాలకు చెందినవారేనని ఐఎస్బీ నివేదిక పేర్కొంది. 2020 నుంచి 2025 మధ్య చిన్న నగరాల్లో క్రియేటర్ల సంఖ్య 6.4 రెట్లు పెరిగింది. ఇదే సమయంలో మెట్రో నగరాల్లో ఈ వృద్ధి 2.6 రెట్లుగా నమోదైంది.
కరోనా మహమ్మారి సమయంలో పెరిగిన కంటెంట్ సృష్టి ఆసక్తి ఆ తర్వాత కూడా కొనసాగుతూ కొత్త ప్రాంతాలకు విస్తరించింది. భాషాపరంగానూ ఈ రంగం వైవిధ్యాన్ని సంతరించుకుంటోంది. ఐఎస్బీ నివేదిక ప్రకారం, 42 శాతం మంది క్రియేటర్లు హిందీలో కంటెంట్ రూపొందిస్తుండగా, 58 శాతం మంది ప్రాంతీయ భాషల్లో వీడియోలు, ఇతర కంటెంట్ను సృష్టిస్తున్నారు. దీనివల్ల స్థానిక భాషల్లో సమాచారాన్ని, వినోదాన్ని అందించే వారికి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. అలాగే భారతీయ క్రియేటర్లు రూపొందిస్తున్న కంటెంట్కు దేశీయంగానే కాకుండా అంతర్జాతీయంగానూ ఆదరణ పెరుగుతోంది. యూట్యూబ్ గణాంకాల ప్రకారం, భారతీయ కంటెంట్కు వస్తున్న మొత్తం వీక్షణ సమయాల్లో 15 శాతానికి పైగా దేశం వెలుపల ఉన్న ప్రేక్షకుల నుంచే లభిస్తోంది.
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