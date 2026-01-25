ETV Bharat / bharat

ట్రాఫిక్ జామ్‌తో ఏటా 130 గంటలు వృథా- దేశానికి రూ.1.47 లక్షల కోట్లు నష్టం!

ప్రపంచంలోనే రెండో అత్యంత ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్న నగరంగా నిలిచిన బెంగళూరు- ట్రాఫిక్‌లోనే ఏటా భారతీయుల 130 గంటల సమయం వృథా- టామ్‌టామ్ ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్‌లోని కీలక విషయాలివే!

Traffic in Indian Cities : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రజలకు ట్రాఫిక్ ప్రధాన సమస్యగా మారిపోయింది. స్కూల్ లేదా కాలేజ్, ఆఫీసుకు వెళ్లాలన్నా గంటల కొద్ది ట్రాఫిక్‌ చక్రబంధంలో ఇరుక్కొవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ రద్దీ కారణంగా ట్రాఫిక్‌లో ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరికి ఏటా సుమారు 130 గంటలు వృథా అవుతోంది. అంటే అంత సమయం ట్రాఫిక్‌లోనే మగ్గిపోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఏటా ప్రపంచ మెట్రో నగరాల్లో ట్రాఫిక్‌ను సమీక్షించే నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన లొకేషన్‌ టెక్నాలజీ సంస్థ 'టామ్‌టామ్‌ ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్‌- 2025'లో తేలింది. అలాగే దేశానికి సుమారు 1.47 లక్షల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతున్నట్లు బోస్ట్ గ్రూప్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. అంటే అంతలా భారతీయులు ట్రాఫిక్ సమస్య వల్ల నానావస్థలు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలో అత్యంత ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్న నగరమేది? అందుకు గల కారణాలను తెలుసుకుందాం.

టామ్‌టామ్ ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ ప్రకారం
గతేడాదికి సంబంధించి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్న నగరాల్లో మెక్సికో సిటీ, బెంగళూరు, డబ్లిన్, లాడ్జ్, పుణె తొలి ఐదు స్థానాల్లో నిలిచాయి. మెక్సికో సిటీ (మెక్సికో), బెంగళూరు (భారత్), డబ్లిన్ (ఐర్లాండ్), లాడ్జ్ (పోలాండ్‌), లండన్ (ఇంగ్లాండ్), బార్సిలోనా (స్పెయిన్), ఏథెన్స్ (గ్రీస్), మిలన్ (ఇటలీ), రోసారియో (అర్జెంటీనా), హిరోషిమా (జపాన్), శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో (అమెరికా) వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ప్రయాణ సమయం పెరిగింది. అంటే ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరిగింది.

రెండో ప్లేస్‌లో బెంగళూరు
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ట్రాఫిక్ ఉన్న రెండో నగరంగా బెంగళూరు నిలిచింది. బెంగళూరులో ఒక కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి 3.37 నిమిషాలు పడుతోంది. 2023లో అత్యంత రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో బెంగళూరు ఆరో ప్లేస్‌లో, 2024లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే 2025నాటికి మాత్రం రెండో స్థానానికి చేరుకుంది. నగర విస్తీర్ణం పెరగడం, ప్రజల ప్రయాణాలు పెరిగే కొద్ది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, నగర, రవాణా అధికారులకు రోడ్ నెట్‌వర్క్‌లను నిర్వహించడం సవాల్‌గా మారుతోంది. ట్రాఫిక్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం గతంలో కంటే మరింత కష్టతరంగా మారింది. దీంతో బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ పెరిగింది.

ఆసియాలో బెంగళూరే టాప్
బెంగళూరు మరోసారి ఆసియాలో అత్యంత ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉండే నగరంగా నిలిచింది. ఇక్కడ సగటు ప్రయాణ సమయం కిలోమీటరుకు 3.37 నిమిషాలుగా ఉంది. అయితే, సాధారణ ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల్లో కిలోమీటర్ దూరం ప్రయాణించడానికి 2.4 నిమిషాలు పడుతోంది. అలాగే బెంగళూరులో సగటు రద్దీ స్థాయి 74.4 శాతంగా నమోదు అయ్యింది. 2024తో పోలిస్తే ఇది 1.7 శాతం పెరగడం గమనార్హం. బెంగళూరులో వాహనదారులు గతేడాది 15 నిమిషాల్లో సగటున 4.2 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలిగారు. అంటే 10 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి సగటున 36 నిమిషాల తొమ్మిది సెకన్ల సమయం పట్టిందన్నమాట. అత్యంత రద్దీ వేళల్లో సగటు వేగం గంటకు 13.9 కిలోమీటర్లకు పడిపోయింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 492 నగరాల్లో నెదర్లాండ్స్​కు చెందిన లొకేషన్‌ టెక్నాలజీ సంస్థ టామ్‌టామ్‌ సర్వే చేసింది. భారత్‌లోని బెంగళూరు, పుణె, ముంబయి, దిల్లీ, కోల్‌కతా, జైపుర్, చెన్నై, హైదరాబాద్, ఎర్నాకులం, అహ్మదాబాద్‌తో సహా 10 భారతీయ నగరాల్లో సర్వే చేపట్టింది. వీటిలో ఏడు దక్షిణ భారతదేశంలోనివే కావడం గమనార్హం. తత్ఫలితంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని నగరాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ మరింత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అర్ఖమవుతోంది. ముంబయి, దిల్లీ, కోల్‌కతా వంటి మెట్రోపాలిటన్ నగరాలు కూడా తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. జైపుర్, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో కూడా ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతోంది. ఎర్నాకులం, అహ్మదాబాద్ వంటి చిన్న నగరాలు కూడా ట్రాఫిక్ చట్రంలో చిక్కుకున్నాయి.

టామ్‌టామ్ ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ ప్రకారం, దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లోని రోడ్లపై ప్రయాణించే ప్రజలు ట్రాఫిక్ రద్దీ వల్ల సగటున ఏటా 130 గంటలు కోల్పోతున్నారు. బెంగళూరు రోడ్డుపై ప్రయాణించేవాళ్లు ఏటా 168 గంటలు కోల్పోతున్నారు. పుణెలో 152 గంటలు, ముంబయిలో 126 గంటలు, దిల్లీలో 104 గంటలు, కోల్‍కతాలో ప్రయాణించేవారు 150 గంటలు కోల్పోతున్నారు.

ట్రాఫిక్ జామ్‌కు గల కారణాలు
పట్టణాల్లో నివసించేవారి ఆదాయం పెరిగింది. దీంతో వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపడ్డాయి. ఈక్రమంలో ప్రజలు వాహనాలను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతోంది. సరైన పార్కింగ్ సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల కూడా ట్రాఫిక్ సమస్య తీవ్రతరమవుతోంది. ట్రాఫిక్ నియమాల పట్ల వావానదారులకు అవగాహన లేకపోవడం కూడా ట్రాఫిక్ రద్దీకి ఒక కారణంగా చెప్పొచ్చని టామ్‌టామ్ ఇండెక్స్ సూచీలో తేలింది.

ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి పరిష్కారాలు
ప్రజలు ప్రభుత్వ బస్సులు, రైళ్లు, మెట్రోలో ప్రయాణిస్తే ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గుతుంది. కార్లు, బైక్‌లు రోడ్లపై తగ్గుతాయి. కార్-షేరింగ్ సిస్టమ్‌లు కూడా ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గిస్తాయి. కొత్త రోడ్లు, వంతెనలు, ఫ్లైఓవర్‌లను నిర్మించడం కూడా ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి ఒక మంచి మార్గం. ఆధునిక ట్రాఫిక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్‌లు, బైపాస్‌లు, రింగ్ రోడ్లు కూడా ఇంట్రా-సిటీ ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

