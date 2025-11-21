ETV Bharat / bharat

అంతరిక్షం నుంచి దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్న దిల్లీ-  ఫొటోలు విడుదల చేసిన ఐఎస్​ఎస్

రాత్రివేళ చిత్రీకరించిన అద్భుత చిత్రాలను విడుదల చేసిన అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం- అందులో మిరుమిట్లు గొలిపుతున్న దిల్లీ, సింగపూర్‌, టోక్యో, సమ్‌పావ్లో

A VIEW OF DELHI ILLUMINATED AT NIGHT
A VIEW OF DELHI ILLUMINATED AT NIGHT (Photo: X/@Space_Station)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 2:11 PM IST

1 Min Read
VIEW OF DELHI ILLUMINATED AT NIGHT : రాత్రివేళ చిత్రీకరించిన పలు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ నగరాల అద్భుత చిత్రాలను అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ఐఎస్​ఎస్​) సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంది. వీటిలో మన దేశ రాజధాని దిల్లీ కూడా ఉంది. వీటిని రాత్రి 10.54 గంటల సమయంలో అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరించినట్లు ఐఎస్​ఎస్​ వెల్లడించింది. దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్న దిల్లీ విద్యుద్దీపాలు కక్ష్య నుంచి కనిపిస్తున్నాయి. యమునా నది నగరాన్ని రెండు భాగాలుగా చీల్చడం దర్శనమిచ్చింది. అలాగే ఇందిరాగాంధీ విమానాశ్రయంతో పాటు పలు ల్యాండ్‌మార్క్‌లు కనిపించాయి. వీటితో పాటు సింగపూర్‌, టోక్యో, సమ్‌పావ్లో నగరాలు మిరుమిట్లు గొలిపాయి. ఆయా నగరాల్లోని కాలువలు, మైదాన ప్రాంతాలు చీకటి రాత్రుల్లో స్పష్టంగా గుర్తించేలా ఐఎస్​ఎస్​ చిత్రీకరించింది.

