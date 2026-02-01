ETV Bharat / bharat

బడ్జెట్ లీక్​ నుంచి పేపర్​లెస్​ పద్దు వరకు- (1947-2026) భారత్​ బడ్జెట్​ ఆసక్తికర విశేషాలు ఇవే!

భారత్​ బడ్జెట్​ - పలు ఆసక్తికర అంశాలు (1947 నుంచి 2026 వరకు)

Indian Budget Interesting Facts
Indian Budget Interesting Facts (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026

Indian Budget Interesting Facts : ఆదివారం కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ​ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచి 'బడ్జెట్' ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ల విషయంలో జరిగిన పలు ఆసక్తికర అంశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బడ్జెట్ అనే పదం ఫ్రెంచ్ భాషలో బూగెట్ (Bougette) అనే పదం నుంచి వచ్చింది. దీని అర్థం 'చర్మపు చేతి సంచి' అందుకే మన దేశ ఆర్థిక మంత్రులు బడ్జెట్ రోజున లెదర్ బ్రీఫ్​కేస్​లను తీసుకెళ్లే సంప్రదాయాన్ని పాటించేవారు. వాస్తవానికి భారత బడ్జెట్లు కేవలం ఆర్థిక ప్రణాళిక మాత్రమే కాదు. అది దేశ ప్రధాన్యతలు, సవాళ్లు, లక్ష్యాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన నాటి నుంచి నేటి వరకు గత 8 దశాబ్దాల్లో బడ్జెట్లలో అనే మార్పులు వచ్చాయి.

1. మొదటి మధ్యంతర బడ్జెట్​ 1947
స్వతంత్ర భారత తొలి ఆర్థిక మంత్రి ఆర్​.కె.షణ్ముఖం చెట్టి 1947లో మొదటి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అప్పట్లో ఆహార కొరత, అధిక ద్రవ్యోల్బణంతో బలహీనంగా ఉన్న మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా దీనిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.

2. బడ్జెట్ లీక్​ (1950)
మొదటిసారిగా 1950లో పార్లమెంట్​లో ప్రవేశపెట్టకముందే బడ్జెట్ లీక్ అయ్యింది. దీనితో ఇది పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది. ఆ తరువాత నుంచి బడ్జెట్ గోప్యతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినమైన నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది.

3. హిందీలో బడ్జెట్​ (1955-56)
భారత్​లో మొదటి నుంచి ఇంగ్లీష్​ భాషలోనే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేవారు. కానీ 1955-56లో ఆనాటి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి సీ.డీ.దేశ్​ముఖ్​ బడ్జెట్​ పత్రాలను హిందీ, ఇంగ్లీష్​ రెండింటిలోనూ ముద్రింపజేశారు. సామాన్య ప్రజలకు కూడా బడ్జెట్ గురించి అర్థమవ్వాలని ఆయన ఇలా చేశారు.

4. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తొలి ప్రధానమంత్రి
1958-59లో ఆనాటి ప్రధాని జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ సంప్రదాయాన్ని పక్కన పెట్టి, ఆర్థిక మంత్రి హోదాలో స్వయంగా బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెట్టారు.

5. అత్యధిక సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన రికార్డ్​
మొరార్జీ దేశాయ్ 1962 నుంచి 1969 మధ్య కాలంతో అత్యధికంగా 10 సార్లు కేంద్ర బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆయన తరువాత పి.చిదంబరం (9), ప్రణబ్​ ముఖర్జీ (8), యశ్వంత్ సిన్హా (8) సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా 8 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఆమె ఆదివారం కూడా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే రికార్డు స్థాయిలో (9సార్లు) బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మహిళగా నిలుస్తారు. పి.చిదంబరాన్ని సమం చేస్తారు.

6. హల్వా వేడుక
1980 నుంచి హల్వా వేడుక ప్రారంభమైంది. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే కొన్ని రోజుల ముందు ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖలో హల్వా వేడుక జరుగుతుంది. దీని తర్వాత బడ్జెట్ తయారీలో పాల్గొనే అధికారులు, అది పార్లమెంట్​లో ప్రవేశపెట్టేవరకు లాక్​-ఇన్​ పీరియడ్​లో ఉండిపోతారు. అంటే వారికి బయటి ప్రపంచంతో దాదాపు సంబంధం కట్ అయిపోతుంది.

7. సుదీర్ఘ బడ్జెట్ ప్రసంగం (పదాల పరంగా)
1991-92లో మన్మోహన్ సింగ్ 18,650 పదాలతో సుదీర్ఘ బడ్జెట్ ప్రసంగం చేశారు. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సరళీకరణ (లిబరలైజేషన్)​కు పునాది వేసిన చారిత్రక ప్రసంగం ఇది.

8. బ్రీఫ్​కేస్​ నుంచి బహీ ఖాతా వరకు
మన దేశంలో మొదటి నుంచి ఆర్థిక మంత్రులు లెదర్ బ్రీఫ్​కేస్​తో బడ్జెట్ పత్రాలు తీసుకొచ్చేవారు. అయితే 2019లో నిర్మలా సీతారామన్ ఈ సంప్రదాయానికి స్వస్తి పలికారు. ఆమె భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతీకగా ఎరుపు రంగు వస్త్రంలో చుట్టిన బహీ ఖాతా (లెడ్జర్​)లో బడ్జెట్ పత్రాలను తీసుకొచ్చారు. ఇది పాదర్శకతకు, స్వదేశీ మూలాలకు చిహ్నంగా నిలిచింది.

9. సుదీర్ఘ బడ్జెట్ ప్రసంగం (సమయం పరంగా)
2020లో నిర్మలా సీతారామన్​ ఏకంగా 2 గంటల 2 నిమిషాల పాటు బడ్జెట్ ప్రసంగం చేశారు. ఆర్థిక సంస్కరణల నుంచి సామాజిక పథకాల వరకు అన్ని అంశాలను ఆమె చాలా కూలంకషంగా వివరించారు.

10. మొదటి పేపర్​లెస్ బడ్జెట్​
కొవిడ్​-19 మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో 2021లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా డిజిటల్ (పేపర్​లెస్​) బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెట్టింది. నిర్మలా సీతారామన్​ ట్యాబ్లెట్ ద్వారా బడ్జెట్​ను చదివి వినిపించారు.

11. రైల్వే బడ్జెట్​ (1924-2026)
బ్రిటీష్ పాలనలో సర్​ విలియం అక్​వర్త్​ నేతృత్వంలోని కమిటీ (1920-21) సిఫారసు మేరకు 1924లో రైల్వే బడ్జెట్​ను సాధారణ బడ్జెట్​ నుంచి వేరు చేశారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత జాన్​ మథాయ్​ 1947 నవంబర్ 20న మొదటిసారి మధ్యంతర రైల్వే బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇక 1999లో మమత బెనర్జీ భారతదేశ మొదటి మహిళా రైల్వే మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, 2000లో రైల్వే బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ విధంగా రైల్వే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మొదటి మహిళగా ఆమె నిలిచారు. అయితే రైల్వే బడ్జెట్​ను విడిగా ప్రవేశపెట్టే 92 ఏళ్ల సంప్రదాయానికి 2017లో స్వస్తి పలికారు. నీతి ఆయోగ్​ సభ్యుడు వివేక్​ దేబ్రాయ్​ కమిటీ సిఫారసు మేరకు, అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ రైల్వే బడ్జెట్​ను సాధారణ బడ్జెట్​లో కలిపేశారు.

1947 నుంచి 2026 వరకు భారత బడ్జెట్ ప్రయాణం కాలానుగుణంగా మారుతూ వస్తోంది. స్వాతంత్ర్యానంతర సవాళ్ల నుంచి నేటి ఆధునిక సాంకేతిక యుగం వరకు, ప్రతి బడ్జెట్ దేశ ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్దేశిస్తూనే ఉంది.

