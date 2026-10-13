సైనికుల కోసం 'భారత్ రైస్'- మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా నేరుగా సరఫరా!
Indian Army Bharat Rice : సైనికులకు నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందించేందుకు భారత సైన్యం కీలక అడుగు వేసింది. భారత్ రైస్ అనే పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించారు.
Published : October 13, 2026 at 7:51 AM IST
Indian Army Bharat Rice : దేశ సరిహద్దుల్లో విధులు నిర్వహించే సైనికులకు నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా భారత్ సైన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా 'భారత్ రైస్' పేరుతో ప్రత్యేక బియ్యం సరఫరా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. రేషన్ రవాణాలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తగ్గించడంతోపాటు, లద్ధాఖ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు సహా మారుమూల ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహించే సైనికులకు నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం. సోమవారం రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సమక్షంలో దిల్లీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు భారత సైన్యం, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్సీఐ) మధ్య కీలక ఒప్పందం కూడా కుదిరింది.
సైనికులకు మెరుగైన ఆహారం
సైనికులకు సరఫరా చేసే ఆహార పదార్థాల నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకూడదనే ఉద్దేశంతో భారత సైన్యం ఈ కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. సైనికుల నుంచి అందిన అభిప్రాయాలు, సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, సైన్యంలోని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సప్లైస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసింది. భారత్ సైన్యం, ఎఫ్సీఐ, నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(నాఫెడ్), ఆహార్, ప్రజా పంపిణీ శాఖ మధ్య సుమారు 18 నెలల పాటు జరిగిన సమన్వయం ఫలితంగా ఈ విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. రక్షణ శాఖ నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ బియ్యాన్ని మిల్లింగ్ చేసి సరఫరా చేయనున్నారు. రైస్లో ఇతర పదార్థాలు కలవకుండా, నాణ్యతలో లోపాలు లేకుండా తప్పనిసరిగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. విరిగిన, దెబ్బతిన్న, రంగు మారిన బియ్యపు గింజలు వీలైనంత తక్కువగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.
💠Indian Army launches ‘Bharat Rice’ for troops in the presence of Raksha Mantri @rajnathsingh and Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution @JoshiPralhad 💠This superior quality rice to be delivered directly to Army Supply Depots, including in Ladakh & the North East 💠MoU inked with FCI to enable use of its warehousing, manpower & material-handling resources during operational contingencies 💠The initiative embodies a collective resolve where the hard work of a farmer transforms into the strength of a soldier, says Raksha Mantri Rajnath Singh For more details, read here: https://t.co/y6jeaC3cEf @SpokespersonMoD— PIB India (@PIB_India) October 12, 2026
నేరుగా సరఫరా డిపోలకు
ప్రస్తుతం స్థానిక ఎఫ్సీఐ కేంద్రాల నుంచి సైనిక సరఫరా డిపోలు బియ్యాన్ని సేకరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధానంలో ఆహార ధాన్యాలను సేకరించడం, వాటిని అవసరమైన ప్రాంతాలకు తరలించడం వంటి పనులకు అదనపు సమయం, సిబ్బంది శ్రమ అవసరమవుతోంది. ముఖ్యంగా పర్వత ప్రాంతాలు, రవాణా సౌకర్యాలు పరిమితంగా ఉన్న ప్రాంతాలకు సరుకులు చేరవేయడం సవాలుతో కూడుకున్న పని. ఈ ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు భారత్ రైస్ సరఫరా విధానంలో మార్పులు చేశారు. ఇకపై నాఫెడ్ ద్వారా బియ్యాన్ని నేరుగా సైనిక సరఫరా డిపోలకు చేర్చనున్నారు. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27లో ఈ విధానం ద్వారా సరఫరాలు చేపట్టనున్నారు.
10, 30 కిలోల సంచుల్లో ప్యాకింగ్
బియ్యం ప్యాకేజింగ్ను కూడా సైనికులకు అనుకూలంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రైస్ను 10,30 కిలోల బస్తాల్లో అందించనున్నారు. సులభంగా ఎత్తేందుకు, తరలించేందుకు అనువుగా ఉండేలా ఈ ప్యాకేజింగ్ను రూపొందించారు. సైనిక స్థావరాల నుంచి ముందస్తు పోస్టులకు రేషన్ తరలించే సమయంలో ఈ విధానం ఉపయోగపడనుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆహార సరఫరాలను రహదారుల ద్వారా తీసుకెళ్లడం కష్టంగా ఉంటుంది. కొండ ప్రాంతాలు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, పరిమిత రవాణా సదుపాయాల కారణంగా సిబ్బంది అదనపు శ్రమ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న పరిమాణంలో ఉండే సంచులు నిర్వహణను సులభతరం చేయనున్నాయి. ఆహార సరఫరాల తరలింపునకు పట్టే సమయం, శ్రమను తగ్గించడంలో ఇవి తోడ్పడతాయని భావిస్తున్నారు.
'జై జవాన్ జై కిసాన్ స్ఫూర్తికి ప్రతీక'
భారత్ రైస్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'నాణ్యమైన బియ్యాన్ని నిర్దేశిత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అందించడంతోపాటు, రవాణాకు అనువైన ప్యాకేజింగ్ను ఏర్పాటు చేశాం. ఈ కార్యక్రమం చిన్నదిగా కనిపించినప్పటికీ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో రేషన్ తరలించే సైనికులకు గణనీయమైన ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. రైతు పండించిన ధాన్యం సైనికుడి భోజనం వరకు చేరే ప్రక్రియలో విశ్వాసానికి భారత్ రైస్ ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. 'జై జవాన్ జై కిసాన్' స్ఫూర్తికి ఈ కార్యక్రమం నిదర్శనం. రైతుల కష్టం దేశ రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించే సైనికుల సంక్షేమానికి దోహదపడుతుంది. సైనికుల సామర్థ్యం కేవలం ఆయుధాలు, అత్యాధునిక పరికరాలపైనే ఆధారపడి ఉండదని, వారి శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక స్థైర్యం, ఉత్సాహం, శ్రమించే సామర్థ్యం కూడా అంతే ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో, క్లిష్టమైన భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహించే సైనికులకు పౌష్టికాహారం అందించడం అవసరం. నాణ్యమైన ఆహారంతోపాటు సరైన శిక్షణ, విశ్వసనీయమైన పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటేనే సైనికులు సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కోగలరు' అని రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు.
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