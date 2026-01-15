ETV Bharat / bharat

భవిష్యత్​​ యుద్ధాలను ఎదుర్కొనేందుకు భారత సైన్యం సిద్ధం : ఆర్మీ చీఫ్

రాజస్థాన్​లో ఘనంగా 78వ ఆర్మీడే పరేడ్- అధునాతున ఆయుధ వ్యవస్థలను సైన్యం ప్రదర్శన- కాలనుగుమంగా భారత సైన్యం ఆలోచనా విధానంలో స్పష్టమైన మార్పు వచ్చిందని చెప్పిన ఆర్మీ చీఫ్

Upendra Dwivedi On Army Day
Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Upendra Dwivedi On Army Day : భవిష్యత్ యుద్ధాలను ఎదుర్కొనేందుకు సైన్యం సిద్ధంగా ఉందని భారత్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తును ఊహించలేమని, అందుకు అనుగుణంగా మారాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కాలానికి అనుగుణంగా తమను తాము మార్చుకుంటూ సైన్యంలో అవసరమైన మార్పులు తీసుకొస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌లో 78వ సైనిక దినోత్సవ పరేడ్‌​ తర్వాత ద్వివేది విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'గత కొన్నేళ్లుగా భారత సైన్యం ఆలోచనా విధానంలో స్పష్టమైన మార్పు వచ్చింది. మేము ప్రస్తుత సవాళ్లపైనే కాకుండా, భవిష్యత్ యుద్ధాల సన్నాహాలపై కూడా తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాము. ఆ దిశగా కొత్త నిర్మాణాలు చేపట్టి వాటిని భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆధునిక పరికరాలతో సన్నద్ధం చేసి, శిక్షణ ఇస్తున్నాం. ఈ పరివర్తన ప్రక్రియలో భాగంగా భైరవ్ బెటాలియన్, అశనీ ప్లాటూన్లు, శక్తిమాన్ రెజిమెంట్, దివ్యాస్త్ర బ్యాటరీ వంటి కొత్త యూనిట్లు స్థాపించాం. వీటిని మీరు పరేడ్ సమయంలో చూశారు. ఇవి భవిష్యత్ కార్యాచరణ అవసరాలకు అనుగుణంగా వేగంగా స్పందించే, మిషన్-ఆధారిత శక్తులను నిర్మించడానికి మేం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను సూచిస్తాయి' అని ద్వివేది తెలిపారు.

'స్వదేశీకరణ వ్యూహాత్మక అవసరం'
భారత్​లో రూపొందించి, అభివృద్ధి చేసిన ఆయుధ వ్యవస్థలు, పరికరాలు అవసరమని ఆర్మీ చీఫ్​ ఉపేంద్ర ద్వివేది నొక్కి చెప్పారు. స్వదేశీకరణ ఇకపై కేవలం లక్ష్యం కాకుండా వ్యూహాత్మక అవసరంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. 'స్వదేశీ పరికరాలు మాకు స్వేచ్ఛ, దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయత, సంసిద్ధతపై మరింత విశ్వాసాన్ని ఇస్తాయి. అదే సమయంలో బహుళ డొమైన్​లలో సమర్ధవంతంగా పనిచేయగల సామర్థ్యంపై మేం దృష్టి సారిస్తున్నాం. సైనిక అవసరాల కోసం అభివృద్ధి చేసిన మౌలిక వసతులు, సాంకేతికతలు దేశ అభివృద్ధికి కూడా ఉపయోగపడాలి. భవిష్యత్​కు అవసరమైన బలగంగా సైన్యం మారుతోంది. నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యం, పరిస్థితి అవగాహన పెంచేందుకు సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నప్పటికీ, సైనికుడే ఆపరేషన్ల కేంద్రంగా కొనసాగుతున్నాడు' అని ఆర్మీ చీఫ్ వివరించారు.

వచ్చే రెండేళ్లను (2026-27) నెట్‌వర్కింగ్ అండ్ డేటా సెంట్రిసిటీ సంవత్సరాలుగా సైన్యం పాటించనుంది ఉపేంద్ర ద్వివేది తెలిపారు. స్పష్టం చేశారు. కనెక్టివిటీ, సమాచార ప్రవాహం, సమన్వయాన్ని మరింత మెరుగుపరిచడమే దీని లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఆర్మీ డే పరేడ్‌తో పాటు సైన్యాన్ని ప్రజలకు మరింత దగ్గర చేసేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను కూడా సీఓఏఎస్ వివరించారు. 'నో యువర్ ఆర్మీ' మేళా, 'శౌర్య సంధ్య' వంటి కార్యక్రమాలను ప్రజల కోసం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఘనంగా ఆర్మీ డే వేడుకలు
ఇక 78వ ఆర్మీ డే పరేడ్​ను ఘనంగా జరిగింది. రాజధాని జైపుర్‌లోని మహల్‌ రోడ్డులో నిర్వహించిన ఈ భారీ కవాతుకు పెద్ద సంఖ్యలో సామాన్య పౌరులు హాజరయ్యారు. పరేడ్‌లో భాగంగా ఆర్మీ చీఫ్‌ జనరల్‌ ఉపేంద్ర ద్వివేది గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. తొలిసారిగా కంటోన్మెంట్‌ ప్రాంతం బయట జరిగిన ఈ కవాతులో పలు అధునాతున ఆయుధ వ్యవస్థలను సైన్యం ప్రదర్శించింది. బ్రహ్మోస్‌, ఆకాశ్‌ క్షిపణులు, ధనుష్‌ ఫిరంగులు, అర్జున్ యుద్ధ ట్యాంకర్లు, దీర్ఘశ్రేణి గైడెడ్‌ రాకెట్‌ పినాక, రోబో డాగ్స్‌, కే-9 వజ్ర, బిఎమ్‌పీ వాహనాలు వంటి అధునాతున ఆయుధ వ్యవస్థలు, సాయుధ వాహనాలను ప్రదర్శించారు. ఆధునిక యుద్ధ తంత్రాల కోసం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన భైరవ్‌ బెటాలియన్ తొలిసారిగా ఈ పరేడ్‌లో పాల్గొంది. కవాతులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. పరేడ్ ప్రారంభంలో భారత సైన్యం గౌరవానికి చిహ్నంగా మూడు హెలికాప్టర్లు గగనతలం నుంచి గులాబీ పూల రేకులను కురిపించాయి.

1949లో ఫీల్డ్ మార్షల్ కేఎం కరియప్ప మన సైన్యానికి మొదటి భారతీయ కమాండర్-ఇన్-చీఫ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఏటా జనవరి 15న సైనిక దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. గతంలో దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఆర్మీడే పరేడ్‌ను నిర్వహించేవారు. 2023 నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల్లో నిర్వహిస్తున్నారు

