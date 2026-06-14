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భారత సైనిక దళాల యూనిఫాం ఛేంజ్​- వలస పాలన కాలం నాటి సంప్రదాయాలకు స్వస్తి

భారత సైనికులకు కొత్త యూనిఫాం కోడ్​- భారత సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా బండీలు, బాటిల్ జాకెట్లు

Indian Army New Uniform Code
Indian Army New Uniform Code (Photo/ADGPI/ Army)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 3:55 PM IST

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Indian Army New Uniform Code : బ్రిటీష్ పాలన కాలం నాటి సంప్రదాయాలకు స్వస్తిపలుకుతూ, భారత సైన్యం తన యూనిఫాం కోడ్​ను సమూలంగా మార్చింది. ఇందులో భాగంగా రివ్యూయింగ్ ఆఫీసర్లు (సమీక్ష చేసే అధికారులు) తప్పనిసరిగా ఖడ్గాలను ధరించాలనే నిబంధనను తొలగించింది. కొన్ని రకాల మెస్​ దుస్తులతోపాటు, పౌచ్​ బెల్టులు ధరించే విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. 'రాయల్​' లాంటి పాత పదాల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేసింది. భారత సార్వభౌమాధికారాన్ని గుర్తుచేసే విధంగా సివిల్​ ఫార్మల్​ దుస్తుల్లో స్వదేశీ 'బండీ' (Bandi) జాకెట్​ను ఆర్మీ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మార్పులన్నింటినీ తాజాగా విడుదల చేసిన 'ఆర్మీ యూనిఫామ్స్​- 2026 పాంప్లెట్​'లో సవివరంగా పొందుపరిచింది.

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NEW UNIFORM CODE OF INDIAN ARMY
INDIAN ARMY NEW UNIFORM CODE

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