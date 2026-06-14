భారత సైనిక దళాల యూనిఫాం ఛేంజ్- వలస పాలన కాలం నాటి సంప్రదాయాలకు స్వస్తి
భారత సైనికులకు కొత్త యూనిఫాం కోడ్- భారత సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా బండీలు, బాటిల్ జాకెట్లు
Published : June 14, 2026 at 3:55 PM IST
Indian Army New Uniform Code : బ్రిటీష్ పాలన కాలం నాటి సంప్రదాయాలకు స్వస్తిపలుకుతూ, భారత సైన్యం తన యూనిఫాం కోడ్ను సమూలంగా మార్చింది. ఇందులో భాగంగా రివ్యూయింగ్ ఆఫీసర్లు (సమీక్ష చేసే అధికారులు) తప్పనిసరిగా ఖడ్గాలను ధరించాలనే నిబంధనను తొలగించింది. కొన్ని రకాల మెస్ దుస్తులతోపాటు, పౌచ్ బెల్టులు ధరించే విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. 'రాయల్' లాంటి పాత పదాల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేసింది. భారత సార్వభౌమాధికారాన్ని గుర్తుచేసే విధంగా సివిల్ ఫార్మల్ దుస్తుల్లో స్వదేశీ 'బండీ' (Bandi) జాకెట్ను ఆర్మీ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మార్పులన్నింటినీ తాజాగా విడుదల చేసిన 'ఆర్మీ యూనిఫామ్స్- 2026 పాంప్లెట్'లో సవివరంగా పొందుపరిచింది.