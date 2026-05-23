లద్ధాఖ్లో కుప్పకూలిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్- ముగ్గురు అధికారులకు గాయాలు
లద్దాఖ్లో హెలికాప్టర్ ప్రమాదం- కుప్పకూలిన ఆర్మీ విమానం- గాయాలతో బయటపడ్డ ముగ్గురు అధికారులు
Published : May 23, 2026 at 11:25 AM IST
Indian Army Cheetah Helicopter Crash : లద్దాఖ్ సెక్టార్లో భారత సైన్యానికి చెందిన చీతా అనే హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు పైలట్లు, డివిజన్ కమాండర్ మేజర్ జనరల్ సచిన్ మెహతా గాయపడ్డారు. అయితే వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను నిర్ధారించేందుకు ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. బుధవారం (మే 20న) ఈ ప్రమాదం జరగ్గా, ఆలస్యంగా (శనివారం) వెలుగులోకి వచ్చింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
లద్దాఖ్లోని లేహ్ సమీపంలో ఉన్న పర్వత ప్రాంతమైన టాంగ్స్టేలో ఇండియన్ ఆర్మీకి చెందిన చీతా హెలికాప్టర్ బుధవారం కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో మేజర్ జనరల్తో సహా ముగ్గురు భారత ఆర్మీ అధికారులు ప్రాణాపాయం నుంచి త్రుటిలో బయటపడ్డారు. ఈ క్రమంలో స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. వారు విమాన శిథిలాల నుంచి నడుచుకుంటూ బయటికి వచ్చారు. ఈ పరిణామాన్ని ఆర్మీ అధికారులు ఒక అద్భుతంగా అభివర్ణించారు.
ప్రమాదంపై విచారణకు ఆదేశం
సింగిల్ ఇంజిన్ హెచ్ఏఎల్ చీతా హెలికాప్టర్ను లెఫ్టినెంట్ కల్నల్, మేజర్ నడిపారు. అందులో మూడో పదాతిదళ విభాగం జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ మేజర్ జనరల్ సచిన్ మెహతా ప్రయాణికుడిగా ఉన్నారు. లద్దాఖ్లోని ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతంలో గస్తీ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఈ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి గల కచ్చితమైన కారణాలు తెలుసుకునేందుకు ఆర్మీ అధికారులు అధికారిక విచారణకు ఆదేశించారు. విమానం కుప్పకూలినా అందులోని సిబ్బంది అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడటం అసాధారణ విషయంగా ఉందని ఆర్మీ అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఫ్రెంచ్ అలోయెట్ III లైసెన్స్ నిర్మిత వెర్షన్ అయిన చీతా హెలికాప్టర్ ముఖ్యంగా సియాచిన్ గ్లేషియర్ వంటి ఎత్తైన ప్రాంతాలలో భారత సైన్యానికి చాలా కాలంగా కీలకం ఉంది. అయితే చీతా విమానాలు ఇటీవల కాలంలో వరుస ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ విమానాలపై తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది. గత 10-12 సంవత్సరాలలో 15కు పైగా చీతా, చేతక్ హెలికాప్టర్లు ప్రమాదాలకు గురయ్యాయి. ఈ యాక్సిడెంట్లలో పలువురు పైలట్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ క్రమంలో ఇండియన్ ఆర్మీ విస్తృత ఆధునీకరణ చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది. అందులో భాగంగా భారత సైన్యం రాబోయే ఒకటి నుంచి రెండు ఏళ్లలో పాతబడిన హెలికాప్టర్లను క్రమంగా తొలగించి, వాటి స్థానంలో కొత్త తేలికపాటి యుటిలిటీ హెలికాప్టర్లను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. ఈ భర్తీ ప్రక్రియ రాబోయే 8-10 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కార్యాచరణ అవసరాలను తీర్చడానికి సైన్యానికి సుమారు 250 కొత్త హెలికాప్టర్లు అవసరం.
ఇండియన్ ఆర్మీ విమానాల కొనుగోలు విషయంలో రెండు విధాల వ్యూహాన్ని అనుసరించాలని యోచిస్తోంది. తక్షణ కార్యాచరణ లోపాలను పూడ్చడానికి స్థానికంగా తయారైన తేలికపాటి యుటిలిటీ హెలికాప్టర్లను ఉపయోగించుకోవడంతో పాటు, అవే తరహా హెలికాప్టర్లను లీజుకు కూడా తీసుకోవాలనుకుంటోంది. ఈ పరివర్తనలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని భావిస్తోంది. గంటకు 220 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగం, 6.5 కిలోమీటర్ల సర్వీస్ సీలింగ్, 350 కిలోమీటర్ల కార్యాచరణ పరిధిని సాధించేలా రూపొందించిన ఆరు పరిమిత శ్రేణి తేలికపాటి యుటిలిటీ హెలికాప్టర్ల కోసం సైన్యం ఇప్పటికే హెచ్ఏఎల్కు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. హెచ్ఏఎల్ సాయుధ దళాల కోసం 625 చీతా, చేతక్ హెలికాప్టర్లను లైసెన్స్పై ఉత్పత్తి చేసింది.
భారతదేశంలో చీతా హెలికాప్టర్ను తయారు చేయడానికి హెచ్ఏఎల్ 1970లో ఫ్రెంచ్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ ఏరోస్పేషియల్తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అంతకుముందు, 1962లో చేతక్ హెలికాప్టర్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎయిర్బస్లో భాగమైన ఫ్రెంచ్ సంస్థ సుడ్ ఏవియేషన్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. భారత సైన్యం, వైమానిక దళం నుంచి కనీసం 187 తేలికపాటి యుటిలిటీ హెలికాప్టర్ల కోసం సంయుక్త ఆర్డర్లు వస్తాయని హెచ్ఏఎల్ ఆశిస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న చీతా విమానాలు లైఫ్ ఇంకొంత కాలం ఉందని ఆర్మీ వర్గాలు తెలిపాయి. అయినప్పటికీ అత్యంత క్లిష్టమైన ఎత్తైన ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాల కోసం, ఈ విమానాలను పునరుద్ధరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని పేర్కొన్నాయి. లద్దాఖ్ విమాన ప్రమాదం వంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా నిరోధించడానికి వీలైనంత త్వరగా సమగ్ర, కార్యాచరణ విచారణను పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించాయి.
