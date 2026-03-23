దేశీయ విమానయాన సంస్థల సమ్మర్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసిన డీజీసీఏ
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఫర్ సివిల్ ఏవియేషన్ కీలక ప్రకటన- దేశీయ విమానయాన సంస్థల వేసవి విమాన సర్వీసుల షెడ్యూల్ విడుదల
Published : March 23, 2026 at 10:33 AM IST
Indian Airlines Summer Schedule : దేశీయ విమానయాన సంస్థల వేసవి విమాన సర్వీసుల షెడ్యూల్ను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఫర్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) విడుదల చేసింది. ప్రయాణికులు సంబంధిత విమానయాన సంస్థల వెబ్సైట్ను సరిచూసుకోవాలని సూచించింది. అలాగే కార్యాచరణ అత్యవసర పరిస్థితుల కారణంగా చివరి నిమిషంలో విమాన షెడ్యూల్లో మార్పులు జరిగితే ఆయా విమానయాన సంస్థలను సంప్రదించాలని కోరింది. ఈ మేరకు మార్చి 29 నుంచి అక్టోబర్ 24 వరకు వర్తించే దేశీయ విమాన సర్వీసుల సమ్మర్ షెడ్యూల్ను సోమవారం రిలీజ్ చేసింది.