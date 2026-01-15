ETV Bharat / bharat

ఇరాన్ గగనతలం మూసివేత - పలు భారతీయ విమాన సర్వీసులు రద్దు- అడ్వైజరీ జారీ

ఇరాన్ గగనతలాన్ని మూసివేయడం వల్ల భారతీయ విమానయాన సంస్థలు ప్రయాణికులకు అడ్వైజరీ జారీ- గగనతలం మూసివేయడంతో ఆ ప్రాంతం గుండా వెళ్లే అంతర్జాతీయ విమానాలను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా దారి మళ్లింపు.

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 10:01 AM IST

ఇరాన్ గగనతలం మూసివేత నేపథ్యంలో భారతీయ విమానయాన సంస్థలు తమ ప్రయాణికులకు సూచనలు జారీ చేశాయి. ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా కొన్ని విమానాలను దారి మళ్లిస్తున్నామని, మరికొన్ని సర్వీసులను రద్దు చేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నాయి.

ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు తామిచ్చే సూచనలు గమనించుకోవాలని ఎయిర్ ఇండియా సోషల్ మీడియాలో తెలిపింది. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రయాణికులు, సిబ్బంది భద్రతే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని ఎయిరిండియా తెలిపింది.

ఇండిగో కూడా ఇలాంటి సూచనలే జారీ చేసింది. ఇరాన్‌ గగనతలం మూసివేయడంతో కొన్ని అంతర్జాతీయ సర్వీసులపై ప్రభావం పడిందని తెలిపింది. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో సర్వీసులు నడుపుతున్నామని వెల్లడించింది. ప్రయాణికులు సహకరించాలని కోరింది. ఇప్పటికే ఇరాన్‌లో ఉన్న భారతీయులు అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల్లో దేశాన్ని వీడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది.

