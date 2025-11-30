ETV Bharat / bharat

ఇండిగో, ఎయిర్​ఇండియా, ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ సంస్థల వద్ద 338 ఏ320 మోడల్ విమానాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన డీజీసీఏ- ఏ320 మోడల్ విమానాలను గ్రౌండింగ్ చేసి సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ చేయాలని డీజీసీఏ ఆదేశాలు

Indian Airlines Software Upgrades (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 1:41 PM IST

Indian Airlines Software Upgrades : దేశీయ విమానయాన సంస్థలు తమ వద్ద ఉన్న ఎయిర్‌బస్‌ ఏ320 మోడల్ విమానాల్లో సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌ను పూర్తి చేశాయని డీజీసీఏ తెలిపింది. ఇండిగో, ఎయిర్​ఇండియా, ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ సంస్థల వద్ద 338 ఏ320 మోడల్ విమానాలు ఉన్నట్లు గుర్తించామని వెల్లడించింది. వాటిలో 323 విమానాలు సర్వీసులో ఉండగా ఆరు మాత్రం నిర్వహణలో ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఎయిరిండియాకు చెందిన 9 విమానాలకు మాత్రం సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ అవసరం లేదని డీజీసీఏ వివరించింది.

ఇండిగో తన వద్ద ఉన్న మెుత్తం 200 ఏ320 విమానాల్లోనూ సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌డేట్‌ను పూర్తి చేసింది. సర్వీసులో ఉన్న 100 విమానాలకు ఎయిరిండియా సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌ను పూర్తి చేసింది. 23 ఏ320 విమానాలకు ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌ను పూర్తి చేసింది. సోలార్ రేడియేషన్‌ కారణంగా ఏ320 మోడల్‌ విమానాల్లో నియంత్రణకు సంబంధించిన కీలక డేటా దెబ్బతిందని, సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మార్పులు అవసరమని ఎయిర్‌బస్‌ సూచించింది. దీంతో ఏ320 మోడల్ విమానాలను గ్రౌండింగ్ చేసి సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ పూర్తిచేయాలని దేశీయ విమానయాన సంస్థలను డీజీసీఏ ఆదేశించింది.

సన్​స్ట్రోక్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ వ్యవస్థలు!
ఎయిర్‌బస్‌ ఏ320 విమానాల్లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ వ్యవస్థను దెబ్బతీశాయి. తత్ఫలితంగా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. దీంతో ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మార్పులు చేసుకోవాలని ఎయిర్‌బస్‌ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ దెబ్బతినడానికి తీవ్రమైన సోలార్‌ రేడియేషన్‌ కారణమని అధికారులు తాజాగా తేల్చారు. ఏ320 మోడల్‌ విమానాల్లో నియంత్రణకు సంబంధించిన కీలక డేటా దెబ్బతిందని పేర్కొంది. అందువల్ల సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మార్పులు సూచిస్తున్నామని ఎయిర్‌బస్‌ తెలిపింది. భారత్‌తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6వేల ఎయిర్‌బస్‌ విమానాలకు సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌గ్రెడేషన్‌ అవసరమని సూచించింది.

ఈ క్రమంలో ఏ320 విమానాల రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. భారత్‌లోనే 200కు పైగా విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో భారత్‌లోని అన్ని విమాన సంస్థలు ఆ మేరకు చర్యలు చేపట్టాలని పౌర విమానాల నియంత్రణ సంస్థ(డీజీసీఏ) ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఎయిర్‌బస్‌ ప్రకటన నేపథ్యంలో తమ విమాన సర్వీసులకు సంబంధించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఎయిర్‌ఇండియా, ఇండిగో, ఎయిర్‌ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ తెలిపాయి.

భారత్‌లో ఇండిగో వద్ద అత్యధిక ఏ320 మోడల్‌ విమానాలు ఉన్నాయి. ఎయిరిండియా, విస్తారా వంటి ఎయిర్‌లైన్లు కూడా ఈ విమానాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు 300లకు పైగా విమానాలకు సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌డేషన్​ పూర్తయ్యిందని డీజీసీఏ వెల్లడించింది. ఆదివారం ఉదయం నాటికి అన్ని ప్రభావిత విమానాలకు అప్‌గ్రెడేషన్‌ పూర్తవుతుందని పేర్కొంది. ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రక్రియ వల్ల విమానాలేవీ రద్దు కాలేదని, కొన్ని మాత్రం గంట నుంచి గంటన్నర ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయని వివరించింది.

గాల్లో ఉండగానే సమస్య!
ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌ 30న మెక్సికోలో కాంకూన్‌ నుంచి నెవార్క్‌కు జెట్‌ బ్లూ ఏ320 అనే విమానం గాల్లో ఉండగానే అందులో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. విమానం ప్రయాణిస్తోన్న ఎత్తు ఒక్కసారిగా వేల అడుగులు తగ్గిపోయింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పైలట్లు వెంటనే దారి మళ్లించారు. టంపాలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. దీంతో ఈ ఘటనపై ఫెడరల్‌ ఏవియేషన్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ విచారణ చేపట్టింది. సోలార్‌ రేడియేషన్‌ వల్లే ఎలివేటర్‌ అండ్‌ ఎయిలిరాన్‌ కంప్యూటర్‌ సిస్టమ్‌లో మార్పులు జరిగాయని అధికారులు తాజాగా గుర్తించారు. దీని ప్రభావం వల్లే సాంకేతిక సమస్య వచ్చినట్లు నిర్ధారించారు.

