భారత వాయుసేన వరల్డ్ రికార్డు- 13,629 అడుగుల ఎత్తులో IL-76 సైనిక రవాణా విమానం ల్యాండింగ్!
IAF IL-76 Nyoma Landing :సముద్రమట్టానికి దాదాపుగా 13,629 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న న్యోమా రన్వేపై విజయవంతంగా ల్యాండ్ అయింది.
Published : November 7, 2026 at 7:02 PM IST
భారత వాయుసేన (IAF) శనివారం రోజు ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. విమానయాన చరిత్రలోనే ఒక అసాధారణమైన మైలురాయిని అధిగమించింది. తూర్పు లద్దాఖ్లోని అత్యంత వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం కలిగిన న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్లో ఐఏఎఫ్కు చెందిన భారీ సైనిక రవాణా విమానం ఐఎల్- 76ఎండి విజయవంతంగా ల్యాండింగ్ అయింది. ఈ రకమైన ఒక భారీ యుద్ధ విమానం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ కావడం ఇదే తొలిసారి. దీనితో భారత వైమానిక దళం సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నమోదు చేసింది. సముద్రమట్టానికి దాదాపుగా 13,629 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న న్యోమా రన్వేపై జరిగిన ఈ చరిత్రాత్మక ల్యాండింగ్- భారీ సైనిక సామగ్రిని వేగంగా తరలించే భారత సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పినట్లయింది.
ఎంతటి కఠినమైన భౌగోళిక వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అయినా దేశ రక్షణ కోసం మన సైనిక, యుద్ధ విమానాలు సమర్థంగా పనిచేయగలవనే విషయం మరోసారి నిరూపితమైందని ఐఏఎఫ్ స్పష్టం చేసింది. విమానం అసాధారణ సామర్థ్యంతో పాటు సిబ్బంది నైపుణ్యం, సమష్టి పనితీరు, కఠోర శిక్షణ ఈ విజయానికి కారణమని పేర్కొంది. న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్లో ఐఎల్- 76MD విమానం ల్యాండ్ అయిన విషయాన్ని భారత వైమానిక దళం అధికార ప్రతినిధి ప్రకటించారు. అత్యంత సంక్లిష్టమైన పర్వత వాతావరణం, విపరీతమైన గాలుల మధ్య పైలట్లు అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఈ రికార్డు సాధించారని ఐఏఎఫ్ ప్రతినిధి కొనియాడారు. సాధారణంగా అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు విమానాల రాకపోకలకు సవాళ్లు విసురుతుంటాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భారీ మిలిటరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సురక్షితంగా ల్యాండ్ కావడం భారత సైనిక విమానయాన సామర్థ్యాన్ని చాటిచెప్పింది.
"13,629 అడుగుల ఎత్తు, విమానయాన చరిత్రలో సరికొత్త శిఖరం! అత్యంత ఎత్తులో నిరంతరాయంగా సేవలందించే IL-76MD విమాన సామర్థ్యం, మా సిబ్బంది నైపుణ్యానికి ఈ ల్యాండింగ్ నిదర్శనం. సరిహద్దుల్లో భారత వ్యూహాత్మక వైమానిక రవాణా రంగం సామర్థ్యాన్ని ఇది చాటిచెబుతోంది."
- భారత వైమానిక దళం
చైనా సరిహద్దుకు అత్యంత సమీపంలో న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్
తూర్పు లద్దాఖ్లోని న్యోమా ప్రాంతం చైనా వాస్తవాధీన రేఖకు (LAC) అత్యంత సమీపంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడి వైమానిక స్థావరానికి వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. 2020లో భారత్- చైనా మధ్య ఏర్పడిన సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల అనంతరం ఉత్తర సరిహద్దు పొడవునా సైనిక మౌలిక వసతుల కల్పనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. దీంట్లో భాగంగానే న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్ అభివృద్ధికి పూనుకున్నారు. న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టుకు 2021లో రూ. 214 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆమోదం లభించింది. భారత సైనిక అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎల్ఏసీ వెంట వేగంగా సామగ్రిని తరలించడం, బలగాలు, సైనిక పరికరాలను అత్యవసరంగా చేరవేయడం వంటి అవసరాలకు ఈ ఎయిర్ఫీల్డ్ కీలకంగా ఉంది. ఈ న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్ను ఈ ప్రాంతంలోని ఎల్ఏసీకి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ ల్యాండింగ్ గ్రౌండ్స్లో ఒకటిగా పరిగణిస్తున్నారు. ఇక్కడ సాధారణంగా సైనిక పరికరాల రవాణాకు రోడ్డు మార్గాలపైనా ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు భారీ రవాణా విమానాలు దిగగలిగే సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడం కీలక పరిణామం.
మట్టి రన్వే నుంచి కాంక్రీట్ రన్వేగా అభివృద్ధి
గతంలో చిన్న మట్టి రన్వేగా ఉన్న న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్ను ఇప్పుడు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ 3 కిలోమీటర్ల పొడవైన కాంక్రీట్ రన్వే అందుబాటులోకి వచ్చింది. భారీ సైనిక రవాణా విమానాలు దిగగలిగేందుకు, అత్యవసర, వ్యూహాత్మక కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి అనువుగా దీన్ని రూపొందించారు. మైనస్ 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే తీవ్ర శీతాకాల పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఎయిర్ఫీల్డ్ పనిచేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. న్యోమా ఎయిర్ఫీల్డ్ అభివృద్ధితో లద్దాఖ్లో భారత వాయుసేనకు నాలుగో ప్రధాన స్థావరం అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయింది. ఇప్పటికే లేహ్, కార్గిల్, థోయిస్ ప్రాంతాల్లో ఐఏఎఫ్కు ఈ తరహా కీలక వైమానిక స్థావరాలు ఉన్నాయి.
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