India Youngest Person to Become Chairperson (ETV Bharat)
Published : December 27, 2025 at 9:05 AM IST

India Youngest Chairperson : దేశంలోనే అతి చిన్న వయస్కరాలైన మున్సిపల్ చైర్​పర్సన్​గా కేరళకు చెందిన దియా బినూ నిలిచారు. కేరళలోని కొట్టాయం జిల్లాలో జరిగిన మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో 21 ఏళ్లకే విజయం సాధించి, రికార్డ్ తిరగరాశారు. కౌన్సిల్‌లో జరిగిన నాటకీయ రాజకీయాల మధ్య ఆమె పదవిని కైవసం చేసుకున్నారు. పులిక్కకండం కుటుంబం, ఇతర స్వతంత్రుల కీలక మద్దతుతో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్) పాలక పగ్గాలను చేజిక్కించుకుంది.

యూడీఎఫ్​కి తోడైన మద్దతు
ముగ్గురు స్వతంత్రులు బినూ పులిక్కకండం, ఆయన కుమార్తె దియా, ఆయన సోదరుడు బిజు యూడీఎఫ్‌కు తమ మద్దతును ప్రకటించడంతో పాలలోని రాజకీయ ముఖచిత్రం వేగంగా మారిపోయింది. దీంతో మున్సిపాలిటీలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) ఆధిపత్యానికి తెరపడింది. వీరి మద్దతుతో పాటు కాంగ్రెస్ రెబెల్ మాయా రాహుల్ మద్దతు కూడా తోడవడంతో, 26 మంది సభ్యులున్న కౌన్సిల్‌లో యూడీఎఫ్ బలం 14కు చేరింది.

చైర్​పర్సన్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన దియా బినూ (ETV Bharat)

తొలి ఎన్నికలోనే ఘన విజయం
మద్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఎకనామిక్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి, ఎంబీఏకు సిద్ధమవుతున్న దియా, ఈ ఏడాదే రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి, తన తొలి ఎన్నికలోనే ఘన విజయం సాధించారు. ఇప్పుడు ఆమె తన తండ్రికి చెందిన స్వతంత్రుల కూటమికి, యూడీఎఫ్‌కు మధ్య కుదిరిన అధికారాన్ని పంచుకునే ఒప్పందంలో భాగంగా ఉన్నత పదవిని చేపట్టారు.

అధికారాన్ని నిర్ణయించే శక్తిగా పులిక్కకండం కుటుంబం
ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ గానీ, లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (ఎల్‌డీఎఫ్) గానీ పూర్తి మెజారిటీ సాధించలేదు. యూడీఎఫ్ పది స్థానాలు, ఎల్‌డీఎఫ్ పదకొండు స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. దీంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా పులిక్కకండం కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అధికారాన్ని నిర్ణయించే శక్తిగా మారారు. రెండు దశాబ్దాలుగా వివిధ రాజకీయ పక్షాల తరపున పాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన సీనియర్ కౌన్సిలర్ బినూ పులిక్కకండం పెట్టిన పలు షరతులకు యూడీఎఫ్ అంగీకరించింది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా, తొలి విడతలో దియా చైర్‌పర్సన్‌గా, కాంగ్రెస్ రెబెల్ మాయా రాహుల్ వైస్ చైర్‌పర్సన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. చరిత్రాత్మకంగా పాలలో అత్యంత బలమైన శక్తిగా ఉన్న కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) 1985 తర్వాత ప్రతిపక్షంలోకి నెట్టబడటం ఇదే మొదటిసారి.

ఆ కూటమి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కీలకమైంది
పాల రాజకీయాల్లో సుపరిచితమైన వ్యక్తి బినూ పులిక్కకండం, ఈ ఏడాది స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడానికి ముందు కాంగ్రెస్, బీజేపీ, సీపీఎం పార్టీలలో పనిచేశారు. 2015లో, పాలలో మొట్టమొదటి బీజేపీ స్థానాన్ని గెలుచుకుని ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు. ఐదేళ్ల తర్వాత, మున్సిపాలిటీలో సీపీఎం మద్దతుతో గెలిచిన ఏకైక కౌన్సిలర్‌గా నిలిచారు. అయితే ఆ సమయంలో ఆయనకు చైర్‌పర్సన్ పదవి దక్కలేదు. కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) కార్యకర్త యూత్ ఫ్రంట్ (ఎం) మాజీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడైన అతని సోదరుడు బిజు కూడా ఈ సంవత్సరం స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా గెలిచారు. యూడీఎఫ్ వారి మూడు వార్డులలో అభ్యర్థులను నిలబెట్టకపోవడంతో, పులిక్కకండంల నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కీలకంగా మారింది.

చైర్​పర్సన్​ రికార్డ్​ బ్రేక్​
దియా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత, కొండోట్టి మునిసిపాలిటీకి చెందిన నిదా షాహీర్ 26 ఏళ్ల వయసులో చైర్‌పర్సన్‌గా ఉన్న రికార్డును ఆమె అధిగమించారు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, కేరళలో అనేక మంది యువ నాయకులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తిరువనంతపురం మేయర్ ఆర్య రాజేంద్రన్ అరువాప్పులం పంచాయతీ అధ్యక్షురాలు రేష్మా మరియం రాయ్, ఇద్దరూ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు వారి వయసు కూడా 21 సంవత్సరాలు.

