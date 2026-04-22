ఉగ్రవాదానికి భారత్ ఎప్పటికీ తలొగ్గదు : పహల్గాం దాడిపై ప్రధాని మోదీ
ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే భారత్ దానికి ఎప్పటికీ తలొగ్గదు- వారి హేయమైన కుట్రలు ఎప్పటికీ సఫలం కావు- ప్రధాని మోదీ
Published : April 22, 2026 at 9:14 AM IST
PM Modi On Pahalgam Attack Anniversary : ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే భారత్ దానికి ఎప్పటికీ తలొగ్గదని, వారి కుట్రలు ఎప్పటికీ సఫలం కావని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి సరిగ్గా ఏడాది పూర్తైన సందర్భంగా బుధవారం ఆ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అలాగే, ఉగ్రదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమాయకులను ఎన్నటికీ మర్చిపోలేమన్నారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
గత ఏడాది సరిగ్గా ఇదే రోజున జమ్ము కశ్మీర్లోని పహల్గాంలో పర్యటకులపై ఉగ్రవాదులు ఒక్కసారిగా తుపాకులతో విరుచుకుపడ్డారు. ఆ దాడిలో దాదాపు 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ ఉగ్రదాడితో భగ్గుమన్న భారతావని పాకిస్థాన్ తీవ్రవాదంపై ప్రతీకార దాడి తీర్చుకుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో సైనిక దాడిని చేపట్టి, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని సైనిక, ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను భారత సాయుధ దళాలు నెలమట్టం చేశాయి.
Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss.— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to…