ఉగ్రవాదానికి భారత్​ ఎప్పటికీ తలొగ్గదు : పహల్గాం దాడి​పై ప్రధాని మోదీ

ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే భారత్ దానికి ఎప్పటికీ తలొగ్గదు- వారి హేయమైన కుట్రలు ఎప్పటికీ సఫలం కావు- ప్రధాని మోదీ

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)
Published : April 22, 2026 at 9:14 AM IST

PM Modi On Pahalgam Attack Anniversary : ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే భారత్ దానికి ఎప్పటికీ తలొగ్గదని, వారి కుట్రలు ఎప్పటికీ సఫలం కావని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి సరిగ్గా ఏడాది పూర్తైన సందర్భంగా బుధవారం ఆ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అలాగే, ఉగ్రదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమాయకులను ఎన్నటికీ మర్చిపోలేమన్నారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

గత ఏడాది సరిగ్గా ఇదే రోజున జమ్ము కశ్మీర్‌లోని పహల్గాంలో పర్యటకులపై ఉగ్రవాదులు ఒక్కసారిగా తుపాకులతో విరుచుకుపడ్డారు. ఆ దాడిలో దాదాపు 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ ఉగ్రదాడితో భగ్గుమన్న భారతావని పాకిస్థాన్​ తీవ్రవాదంపై ప్రతీకార దాడి తీర్చుకుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో సైనిక దాడిని చేపట్టి, పాక్​ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని సైనిక, ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను భారత సాయుధ దళాలు నెలమట్టం చేశాయి.

