పాకిస్థాన్ కంటే భారత్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయో తెలుసా?
రక్షణ రంగం, ఆయుధాలు, శాంతి భద్రతలపై నివేదిక విడుదల చేసిన సిప్రి- 2026జనవరి నాటికి భారత్ అణు వార్హెడ్ల సంఖ్య 190కి చేరిక- ప్రపంచంలో టాప్-15 సైనిక వ్యయ దేశాల్లో పాక్కి దక్కని చోటు
Published : June 8, 2026 at 5:09 PM IST
Sipri Rreport Nuclear Weapons : అంతర్జాతీయ అణు పోటీలో పాకిస్థాన్పై ఆధిపత్యాన్ని భారత్ మరింత పెంచుకుంది. 2026 జనవరి నాటికి భారత్ వద్ద అణు వార్హెడ్ల సంఖ్య 190కాగా పాక్ వద్ద 170 ఉన్నాయి. ఈ మేరకు స్టాక్హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్-సిప్రీ తన వార్షిక నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ కంటే భారత్ 20 అణు వార్హెడ్లను అదనంగా కలిగి ఉంది. 2025లో ఇరు దేశాలు తమ అణ్వాయుధాలను మరింత ఆధునీకరించుకున్నాయి. గత దశాబ్ద కాలంలో భారత్ తన వ్యూహాత్మక అణు ప్రణాళికల్లో భాగంగా దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణి వ్యవస్థలపై దృష్టి సారించింది. అణ్వాయుధాల విషయంలో ప్రధానంగా చైనాను భారత్ దృష్టిలో ఉంచుకున్నప్పటికీ ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ ద్వారా కలిగే ముప్పును తక్కువగా అంచనా వేయడం లేదని నివేదిక విశ్లేషించింది.
ప్రపంచంలో అత్యధికంగా రక్షణ రంగంపై ఖర్చు చేస్తున్న దేశాల్లో భారత్ ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. 2025లో భారత సైనిక వ్యయం 8.9 శాతం వృద్ధితో 92.1 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ప్రపంచంలోని టాప్-15 సైనిక వ్యయ దేశాల్లో పాకిస్థాన్కు చోటు దక్కలేదు. 2021-25 మధ్య కాలంలో ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆయుధ దిగుమతిదారుగా భారత్ 8.2 శాతం వాటాతో నిలిచింది. పాకిస్థాన్ 4.2శాతం వాటాతో ఐదో స్థానంలో ఉంది. పాక్తో పోలిస్తే భారత్ దాదాపు రెట్టింపు పరిమాణంలో ప్రధాన ఆయుధాలను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు నివేదికలో సిప్రీ వివరించింది.
గతేడాది జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడి అనంతరం భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇరు దేశాల మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతలకు దారితీసిందని సిప్రి పేర్కొంది. దీంతో ఇరు దేశాలు ప్రత్యక్ష సైనిక ఘర్షణతో పాటు సైబర్ ఆపరేషన్లను కూడా ఏకకాలంలో ఉపయోగించాయని నివేదిక గుర్తుచేసింది. దక్షిణాసియాలో సైనిక పోటీ కేవలం సంప్రదాయ ఆయుధాలకే పరిమితం కాలేదని లాంగ్ రేంజ్ మిస్సైళ్లు, ఆర్మ్డ్ డ్రోన్లు, ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థలు, సైబర్ సామర్థ్యాల వైపు వేగంగా మళ్లుతోందని సిప్రి స్పష్టం చేసింది.