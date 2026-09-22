మలేషియాలో ఉపాధి కోసం 30 రోజుల వీసా ఫ్రీ సదుపాయాన్ని వాడొద్దు: భారత హైకమిషన్
మలేషియా వెళ్లే భారతీయులకు కీలక సూచన- నకిలీ ఏజెంట్ల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దన్న హైకమిషన్- వీసా-ఫ్రీ ఎంట్రీ కేవలం పర్యాటకులకేనని స్పష్టీకరణ
Published : September 22, 2026 at 2:35 PM IST
India Advisory Malaysia Travellers : మలేషియా కల్పిస్తున్న 30 రోజుల ఉచిత వీసా సౌకర్యాన్ని ఆ దేశంలో ఉద్యోగాల కోసం ఉపయోగించుకోవద్దని అక్కడి భారత హైకమిషన్ భారత పౌరులను హెచ్చరించింది. 30 రోజుల ఉచిత వీసా సౌకర్యం అనేది కేవలం పర్యటకం, ప్రాంతాల సందర్శన కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించినదని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఉచిత వీసా సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకుని మలేషియాలో ఉద్యోగాల కోసం వెతకడం, ఉద్యోగాలు చేయడం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కోంది. అలాగే, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామంటూ చెప్పే మోసపూరిత ఏజెంట్ల వలలో పడవద్దని సూచించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది.
ఇటీవల ఉచిత వీసాపై మలేషియాకు వస్తున్న భారత పౌరుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని కౌలాలంపుర్లోని భారత హైకమిషన్ తెలిపింది. మోసపూరిత ఏజెంట్ల వలలో పడి అనేక మంది భారతీయులు తప్పుదోవ పడుతున్నారని చెప్పింది. ఫలితంగా వీసా గడువు ముగిసినా మలేషియాలోనే ఉడిపోవడం, దోపిడీకి గురికావడం, అరెస్ట్ లేదా నిర్బంధానికి గురికావడం వంటి చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.
⚠️ Advisory for Indian Nationals Travelling to Malaysia pic.twitter.com/d0GU4el8iK— India in Malaysia (@hcikl) September 22, 2026
మలేషియాకు చేరుకున్నప్పుడు ఇమ్మిగ్రేషన్ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు సరైన పత్రాలు వెంట ఉంచుకోవాలని భారత హైకమిషన్ సూచించింది. రిటర్న్ టిక్కెట్, హోటల్ బుకింగ్, తిరిగి వచ్చే తేదీకి మూడు రోజుల ముందు ఆన్లైన్లో మలేషియా డిజిటల్ అరైవల్ కార్డ్ (MDAC), కనీసం 6 నెలల చెల్లుబాటు ఉన్న పాస్పోర్ట్ వంటి చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాలను తప్పనిసరిగా తమ వెంట ఉంచుకోవాలని పేర్కొంది.