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'4.20 PM' సీక్రెట్ డ్రగ్ పార్టీలు- గంజాయి స్థానంలో సింథటిక్- యువతే మాఫియా టార్గెట్!

కలకలం రేపుతున్న 4.20 PM డ్రగ్ సంస్కృతి- కేరళలో  భారీగా పెరిగిన కల్చర్- జూన్ 26 అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవం వేళ  ప్రత్యేక కథనం.

Bharat Against Drugs Campaign
Bharat Against Drugs Campaign (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 6:54 AM IST

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Bharat Drugs Campaign : దేశంలో పెరుగుతున్న మాదకద్రవ్యాల వినియోగం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రోజుకో డ్రగ్స్ కల్చర్‌ను మాఫియా పరిచయం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే యువతను సరికొత్తగా ఆకర్షించేందుకు '4.20 PM' సీక్రెట్ డ్రగ్ పార్టీల సంస్కృతిని మాఫియా పరిచయం చేసింది. '4.20 PM' సీక్రెట్ డ్రగ్ పార్టీలు ప్రస్తుతం కేరళలో అధికంగా జరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా '4.20 PM' పార్టీలు జరుగుతున్న అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ పార్టీలు ఇప్పుడు యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ అధికారులకు పెను సవాల్‌గా మారాయి. ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల సమాచారంతో నిఘా తీవ్రం చేసినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో ఈ సమస్య అంచనాలకు మించి తీవ్రంగా ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఈ పార్టీల్లో గంజాయికి బదులుగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన సింథటిక్ నార్కోటిక్స్ ను వినియోగించడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. '4.20 PM' సీక్రెట్ డ్రగ్ పార్టీ అంటే ఏమిటి? ఈ సంస్కృతి ఎక్కడి వచ్చింది? జూన్ 26న అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవం వేళ ప్రత్యేక కథనం.

దశాబ్దాల క్రితం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో గంజాయి వినియోగదారులు గ్రూపులుగా ఏర్పడటానికి వాడిన అంతర్జాతీయ కోడ్ ఈ "4.20". కాలక్రమేణా ఇది ఇప్పుడు కేరళలోని డ్రగ్ నెట్‌వర్క్‌లకు ప్రధాన ఆయుధంగా మారింది. ప్రస్తుతం కేరళలో ఈ కోడ్ ఆధారంగా ప్రత్యేక సోషల్ మీడియా గ్రూపులు, ఎన్‌క్రిప్టెడ్ చాట్ రూమ్‌లు నడుస్తున్నాయి. మీ పిల్లలు, స్నేహితులు లేదా తెలిసిన వారి సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్, బయోలు లేదా వాట్సాప్ స్టేటస్‌లలో 4.20 అనే సంఖ్యలు కనిపిస్తే వెంటనే అలర్ట్ అవ్వాలని అధికారులు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. అది కేవలం నంబర్ కాదని, వారు ప్రమాదకరమైన డ్రగ్స్ ముఠాల ఉచ్చులో పడ్డారనడానికి అదొక స్పష్టమైన సంకేతమని అంటున్నారు. ఈ గ్రూపుల ద్వారానే రహస్య ప్రాంతాల్లో ప్రైవేట్ రేవ్ పార్టీలను ప్లాన్ చేస్తుంటారని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రధాన టార్గెట్ వారే
ఈ రహస్య డ్రగ్ మాఫియా మురికివాడలు లేదా సామాన్య ప్రజలు ఉండే ప్రాంతాలను కాకుండా సమాజంలో ఉన్నత చదువులు చదువుకునే విద్యార్థులుండే క్యాంపస్‌లను, ఐటీ కారిడార్లను ఈ మాఫియా టార్గెట్ చేసింది. కేరళలోని దక్షిణ జిల్లాల్లో ఉన్న కొన్ని ప్రముఖ మెడికల్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ హాస్టళ్లలో ఈ '4.20' నెట్‌వర్క్‌లు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మెడికల్ ఇంటర్న్‌షిప్‌లు, కఠినమైన పరీక్షల సమయంలో నిద్ర రాకుండా ఉండటానికి, ఏకాగ్రత, పనితీరు పెరుగుతుందనే తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మి విద్యార్థులు ఈ సింథటిక్ డ్రగ్స్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. కాలేజీ హాస్టళ్లలో నిఘా పెరగడంతో, నగర శివార్లలోని రిసార్టులు, ప్రైవేట్ హోమ్‌స్టేలను వీకెండ్స్‌లో అద్దెకు తీసుకుని, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా 4.20 PM ప్రైవేట్ పార్టీలు చేసుకుంటున్నట్లు కేరళ పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.

గంజాయి స్థానంలో MDMA వచ్చింది- కారణం ఇదే!
డ్రగ్ స్మగ్లర్లు ఇప్పుడు గంజాయి అమ్మడం తగ్గించేశారు. ఎందుకంటే గంజాయి రవాణాలో త్వరగా దొరికిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే గంజాయి స్థానంలో మరింత ప్రాణాంతకమైన సింథటిక్ MDMA డ్రగ్స్ అమ్మడం మొదలుపెట్టారని సీనియర్ ఎక్సైజ్ అధికారులు ‘ఈటీవీ భారత్‌’కు చెప్పారు. సింథటిక్ డ్రగ్ చిన్న చిన్న టాబ్లెట్లు, పౌడర్, క్రిస్టల్ రూపంలో ఉంటుంది. జేబులోనో, వాలెట్‌లోనో పెట్టి సులభంగా రవాణా చేయవచ్చు. దేశంలో చాలాచోట్లు ఈ డ్రగ్ చలామణి అవుతోంది. దీని ధర కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక్క కేరళ మార్కెట్‌లోనే కేవలం 10 గ్రాముల సింథటిక్ డ్రగ్ ధర కనీసం ₹3,000 పలుకుతోంది. పోలీసులు దొరకకుండా ఉండటానికి వీటికి ఆడమ్, బీన్స్, బిస్కెట్, పీస్, ఎక్స్, క్రిస్టల్, ఐస్, స్పీడ్ వంటి రకరకాల పేర్లను మాఫియా పెట్టారు. సాధారణ గంజాయి మత్తు కొద్ది గంటలు ఉంటే, ఈ సింథటిక్ MDMA మత్తు ఏకంగా 12 నుంచి 16 గంటల పాటు మెదడును మొద్దుబార్చేస్తుంది. దీనికి తోడు, ఇటీవల థాయిలాండ్ వంటి విదేశాల నుంచి ల్యాబ్‌లలో ప్రత్యేకంగా పండించే ‘హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి’ వినియోగం కూడా కేరళలో కలకలం రేపుతోంది. దీని ధర సాధారణ గంజాయి కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు.

డ్రగ్స్ వాడటం యువత ఫ్యాషన్ అనుకుని భ్రమపడుతున్నారని. సింథటిక్ డ్రగ్స్ శరీరంలోకి వెళ్తే తిరిగి కోలుకోవడం అసాధ్యమని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తిరువనంతపురంలోని ఒక మెడికల్ కాలేజీ హాస్టల్ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా ఉన్న సీనియర్ డాక్టర్ ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతూ, తెల్లవారుజామున విద్యార్థులు అనుమానాస్పదంగా మాదకద్రవ్యాలు వాడుతున్నట్లు గమనించడంతో పోలీసులను అప్రమత్తం చేసినట్లు చెప్పారు.

"మెడికల్ ఇంటర్న్‌షిప్‌లతో కూడిన కఠినమైన చదువుల షెడ్యూల్స్ ఉన్న సమయంలో అలసట తెలియకుండా చురుగ్గా ఉండటానికి, పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి సింథటిక్ డ్రగ్స్ ఉపయోగపడతాయనే తప్పుడు ప్రచారాల వల్ల కొందరు విద్యార్థులు ప్రభావితమవుతున్నారు"

- ఈటీవీ భారత్‌తో మెడికల్ కాలేజీ ఇన్‌చార్జ్

సింథటిక్ డ్రగ్ అత్యంత ప్రాణాంతకమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది తీసుకోగానే నరాల వ్యవస్థ విపరీతంగా ఉత్తేజితమవుతుంది. గుండె వేగం, శరీర ఉష్ణోగ్రత, బీపీ విపరీతంగా పెరిగిపోయి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. దీర్ఘకాలికంగా వాడితే తీవ్రమైన డిప్రెషన్, యాంగ్జయిటీ, ఊహాజనిత భయాలు కలుగుతాయి. దీనివల్ల వారు విపరీతమైన హింసకు దిగడం, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ డ్రగ్స్‌లోని రసాయనాల వల్ల నోట్లోని లాలాజలం ఆరిపోయి, దంతాల చిగుళ్లు కుళ్ళిపోతాయి. పళ్లు పూర్తిగా ఊడిపోయి, నోటి క్యాన్సర్ బారిన పడొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

స్మగ్లింగ్ కోసం హైటెక్ ఎత్తుగడలు
ఒకప్పుడు డ్రగ్స్ అమ్మేవాడు వీధుల్లో కనిపించేవాడు, కానీ ఇప్పుడు డ్రగ్స్ సప్లై పూర్తిగా డిజిటలైజ్ అయిపోయింది. డార్క్ వెబ్, టెలిగ్రామ్ వంటి ఎన్‌క్రిప్టెడ్ యాప్‌లలో రహస్య కోడ్‌లతో ఆర్డర్లు తీసుకుంటారు. ఈ రకమైన ఆర్డర్లను కేరళ సహా, ఇతర రాష్ట్రాల్లో అధికారులు గుర్తించారు. బ్యాంక్ అకౌంట్లు వాడితే దొరికిపోతామని, కేవలం క్రిప్టోకరెన్సీ రూపంలోనే చెల్లింపులు తీసుకుంటున్నారు. నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లు ఉన్న రేసింగ్/సూపర్ బైక్‌లను వాడుతున్నారు. హైవేల మీద చెక్‌పోస్టుల వద్ద అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు యువ జంటల లాగా నటిస్తూ డ్రగ్స్ పార్సిళ్లను చేరవేస్తున్నారు. భూమార్గంలో తనిఖీలు పెరగడంతో, అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గాల ద్వారా కొచ్చి, కోజికోడ్ పోర్టుల ద్వారా డ్రగ్స్ కంటైనర్లు రాష్ట్రంలోకి వస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో మలబార్ కారిడార్ గుండా ఇవి ప్రవేశిస్తున్నాయి.

ఈటీవీ భారత్‌తో కేరళ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ఏం అన్నారంటే!
పార్లమెంట్‌లో సమర్పించిన అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో దేశంలోనే అత్యధికంగా 85,000కి పైగా నార్కోటిక్స్ కేసులు కేరళలోనే నమోదయ్యాయి. అయితే, ఈ గణాంకాలపై కేరళ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ జె. కిషోర్ కుమార్ ఈటీవీ భారత్‌తో మాట్లాడారు. కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే అర్థం రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ పెరిగిపోయాయని మాత్రమే కాదు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ విభాగాలు మునుపెన్నడూ లేనంత గట్టిగా నిఘా పెట్టి, నెట్‌వర్క్‌లను పట్టుకుంటున్నాయని అర్థం అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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4 20 PM DRUG PARTIES IN KERALA
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