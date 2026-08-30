భారత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ ట్రేడ్ డీల్- యురేనియం సరఫరా, యూపీఐ చెల్లింపులకు ఒప్పందాలు- 5 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యమే లక్ష్యం!
భారత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ మధ్య సంబంధాలు మరింత బలోపేతం- 2030 నాటికి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 5 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చాలని లక్ష్యం- భారత్కు యురేనియం సరఫరా, ఉజ్బెకిస్థాన్లో యూపీఐ చెల్లింపులకు ఒప్పందాలు
Published : August 30, 2026 at 7:09 PM IST
India Uzbekistan Trade Deal : మధ్య ఆసియాలో కీలక దేశమైన ఉజ్బెకిస్థాన్తో భారత్ తన వ్యూహాత్మక బంధాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2 రోజుల ఉజ్బెకిస్థాన్ పర్యటనలో భాగంగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు షావ్కత్ మిర్జియోయెవ్తో ఆదివారం తాష్కెంట్లో ఉన్నత స్థాయి ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాల్ని 'సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం'గా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నట్లు ఇరువురు నేతలు సంయుక్తంగా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం భారత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 1 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, దీనిని 2030 నాటికి ఏకంగా 5 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి. మైనింగ్, పర్యటకం, సంస్కృతి, విద్య, ఆయుర్వేదం తదితర కీలక రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు ఇరు దేశాలు 11 ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి. రక్షణ రంగంలో కూడా సహకారాన్ని మరింత విస్తరించాలని నిర్ణయించారు.
ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉజ్బెకిస్థాన్ నుంచి భారత్కు దీర్ఘకాలికంగా (లాంగ్ టర్మ్ సప్లై) యురేనియం సరఫరా చేసేందుకు ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో కూడా భారత్కు కీలక పురోగతి లభించింది. ఇక్కడ భారత్కు చెందిన NPCI ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్స్ లిమిటెడ్, ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన నేషనల్ ఇంటర్బ్యాంక్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ జేఎస్సీ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. దీని ద్వారా భారతీయ యూపీఐ యాప్స్ను ఉపయోగించే వారు ఉజ్బెకిస్థాన్లోని UZQR నేషనల్ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి వ్యాపార చెల్లింపులు చేసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.