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ప్రపంచ శ్రేయస్సు కోసం భారత్-అమెరికా కలిసి పనిచేస్తాయి: ప్రధాని మోదీ

నాలుగు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం భారత్‌కు చేరుకున్న అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో- ప్రధాని మోదీతో రూబియో భేటీ

US Secretary of State Marco Rubio and Prime Minister Narendra Modi
US Secretary of State Marco Rubio and Prime Minister Narendra Modi (Photo/X@NarendraModi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 6:28 PM IST

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PM Modi Meet Marco Rubio : ప్రపంచ శ్రేయస్సు కోసం భారత్- అమెరికా నిరంతరం కలిసి పనిచేస్తాయని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో నాలుగు రోజుల భారత పర్యటన నిమిత్తం శనివారం దిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీతో జరిగిన విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో రక్షణ, వాణిజ్యం, ఇంధనం వంటి రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంపై ప్రధాని మోదీ విస్తృత చర్చలు జరిపారు. అలాగే, పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితిపై వాషింగ్టన్ దృక్పథాన్ని రూబియో మోదీకి వివరించారు. అయితే, చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా శాంతియుత పరిష్కారానికి భారత్​ నిరంతరం మద్దతు ఇస్తుందని ప్రధాని మోదీ పునరుద్ఘాటించారు. రక్షణ, వ్యూహాత్మక సాంకేతికతలు, వాణిజ్యం పెట్టుబడి, ఇంధన భద్రత, విద్య, ప్రజల మధ్య సంబంధాలతో సహా అనేక రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంలో సాధించిన నిరంతర పురోగతి గురించి రూబియో ప్రధానికి వివరించారు.

అంతకుముందు కోల్‌కతాలోని మిషనరీస్ ఆఫ్ ఛారిటీకి చెందిన మదర్ థెరిసా హౌస్‌ను రూబియో సందర్శించారు. అనంతరం దిల్లీకి వెళ్లిన ఆయన మోదీతో భేటీ అయ్యారు. ఆదివారం విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​ జైశంకర్ తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ఈనెల 25న ఆగ్రా, జైపుర్ నగరాలను సందర్శించనున్న రూబియో 26న దిల్లీలో జరిగే క్వాడ్ కూటమి విదేశాంగమంత్రుల సమావేశంలో పాల్గొనున్నారు.

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