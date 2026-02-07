అమెరికా ట్రేడ్ డీల్తో రైతులకు భారీ ప్రయోజనం- భారత్ ఎగుమతిదారులకు 30ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ : పీయూశ్ గోయల్
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ హర్షం- భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని వెల్లడి
Published : February 7, 2026 at 7:35 AM IST
Piyush Goyal On Us India Trade Deal : భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం రూపకల్పనను కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ శనివారం ప్రశంసించారు. ఈ ఒప్పందం భారతీయ ఎగుమతిదారులకు 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ను అందుబాటులోకి తెస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎంఎస్ఎంఈలు, రైతులు, మత్స్యకారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని తెలిపారు. మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దృఢ నాయకత్వంలో భారత్- అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకుంది. ఇది భారత ఎగుమతిదారులకు ప్రత్యేకించి ఎంఎస్ఎంఈలు, రైతులు, మత్స్యకారులకు 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ను తెరుస్తుంది. ఎగుమతుల పెరుగుదల లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలను, ముఖ్యంగా మహిళలు, యువతకు అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. ఈ ఒప్పందం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది' అని పీయూశ్ గోయల్ వెల్లడించారు.
Under the decisive leadership of PM @NarendraModi ji, India has reached a framework for an Interim Agreement with the US. This will open a $30 trillion market for Indian exporters, especially MSMEs, farmers and fishermen. The increase in exports will create lakhs of new job… pic.twitter.com/xYSjxML6kt— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 7, 2026
సుంకాల తగ్గింపు ఈ రంగాలకు భారీ అవకాశాలు
ఈ ఒప్పందం కింద అమెరికా భారత వస్తువులపై విధించే పరస్పర సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించనుంది. దీని వల్ల పలు రంగాల్లో భారీ అవకాశాలు లభిస్తాయని పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు. వస్త్రాలు, తోలు, పాదరక్షలు, ప్లాస్టిక్, రబ్బరు ఉత్పత్తులు, సేంద్రీయ రసాయనాలు, గృహాలంకరణ వస్తువులు, చేతివృత్తుల ఉత్పత్తులు, ఎంపిక చేసిన యంత్రాలు వంటి కీలక రంగాలలో భారీ మార్కెట్కు అవకాశం లభిస్తుందని కేంద్రమంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఒప్పందం వల్ల ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన అమెరికాలో భారత ఎగుమతులకు గణనీయమైన ప్రోత్సాహం ఇవ్వనున్నాయని పేర్కొన్నారు.
కొన్ని వస్తువులపై జీరో టారిఫ్
జెనరిక్ ఫార్మాస్యూటికల్స్, రత్నాలు, వజ్రాలు, విమాన భాగాలు వంటి విస్తృత శ్రేణి వస్తువులపై సుంకాలు సున్నాకి తగ్గుతాయని కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ చెప్పారు. ఆయా రంగాల్లో భారీగా లాభాలు వస్తాయన్నారు. దీంతో భారత ఎగుమతుల పోటీ సామర్థ్యం పెరుగుతుందని, 'మేక్ ఇన్ ఇండియా'కి బలం చేకూరుతుందని గోయల్ పేర్కొన్నారు. అలాగే సెక్షన్ 232 కింద విమాన విడిభాగాలపై మినహాయింపులు, ఆటో విడిభాగాలపై టారిఫ్ రేట్ కోటా జనరిక్ ఔషధాలపై చర్చల ద్వారా ప్రత్యేక లాభాలు భారత్ లభించనున్నాయని చెప్పారు.
రైతుల ప్రయోజనాలకు పూర్తి రక్షణ
అదే సమయంలో భారతీయ రైతులు, పాడిపరిశ్రమ ప్రయోజనాలను పూర్తిగా కాపాడతామని పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు. మొక్కజొన్న, గోధుమ, వరి, సోయా, పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తులు, పాలు, చీజ్, ఇథనాల్, పొగాకు, కొన్ని కూరగాయలు, మాంసం వంటి వ్యవసాయ, పాల ఉత్పత్తులకు పూర్తిగా రక్షణ కల్పిస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి, గ్రామీణ జీవనోపాధిని నిలబెట్టే విషయంలో భారత్ నిబద్ధతను ఈ ఒప్పందం ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొన్నారు.