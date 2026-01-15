తుది దశకు భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్, కానీ : వాణిజ్య కార్యదర్శి
భారత్- అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి కీలక వ్యాఖ్యలు- తుది దశకు చేరుకున్నట్లు తెలిపిన రాజేశ్ అగర్వాల్
Published : January 15, 2026 at 7:16 PM IST
US India Trade Deal : భారత్, అమెరికా మధ్య చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న మొదటి విడత ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం (బీటీఏ) దాదాపు తుది దశకు చేరుకుందని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ తెలిపారు. అయితే ఒప్పందం ప్రకటన ఎప్పుడు ఉంటుందనే విషయంలో కచ్చితమైన గడువు చెప్పలేమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గురువారం భారత్- అమెరికా ట్రేడ్ డీల్పై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు రాజేశ్ అగర్వాల్ సమాధానమిచ్చారు.
'భారత్–అమెరికా బృందాలు ప్రస్తుతం అన్ని పెండింగ్ అంశాలపై వర్చువల్గా చర్చలు జరపుతున్నాయి. ఈ చర్చలు ఎప్పుడూ మధ్యలో ఆగలేదని, రెండు దేశాలు నిరంతరం సంప్రదింపుల్లోనే ఉన్నాయి. ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారయ్యే దశకు చేరుకుంది. అయితే ఈ ఒప్పందం ఎప్పు పూర్తి అవుతుందనే నిర్దిష్ట గడువును మేము చెప్పలేం. ఇరు దేశాలు సిద్ధంగా ఉన్నామని భావించినప్పుడు, సరైన సమయంలో అధికారికంగా ప్రకటిస్తాం' అని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ తెలిపారు.
అమెరికా భారీ సుంకాల ఉన్నప్పటికీ భారత ఎగుమతులు ఇంకా సానుకూల ధోరణిలోనే ఉన్నాయని అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. నెలవారీ ఎగుమతులు దాదాపు 7 బిలియన్ డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయన్నారు. అయితే సుంకాలు తక్కువగా ఉన్న రంగాలపై తాము ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నామన్నారు. సుంకాలు ఎక్కువగా ఉన్న చోట కూడా మన పరిశ్రమలు పటిష్టంగా ఉండి ఎగుమతులను కాపాడుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. భారత ఇంధన దిగుమతుల గురించి కూడా అగర్వాల్ మాట్లాడారు. భారత్ తన సాంప్రదాయ సరఫరాదారుల నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందని, అయితే ఈ మధ్య కాలంలో అమెరికా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను గణనీయంగా పెంచిందని ఆయన తెలిపారు. ఇంధన వాణిజ్యం అనేది అమెరికాతో జరుగుతున్న చర్చల్లో ప్రధానాంశంగా ఉంది. భారత్ తన ఇంధన అవసరాల్లో 80 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. దీంతో ఇంధన డీల్ను తమతో ఎక్కువ చేసుకోవాలని అమెరికా ఒత్తిడి చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్తో పరిమితంగానే వాణిజ్యం
అమెరికా టారిఫ్ల నేపథ్యంలో ఇరాన్తో వాణిజ్య పరంగా ఏవైనా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయా? అన్న ప్రశ్నకు ఈ మేరకు అగర్వాల్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఇరాన్తో భారత్ వాణిజ్యం చాలా పరిమితంగా ఉందన్నారు. అలాగే కెనడాతో వాణిజ్య చర్చలపై ఆయన స్పందించారు. ఆ దేశంతో చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. ఇరు దేశాలకు ప్రయోజనకరమైన ఒప్పందం కోసం విధివిధానాలను ఖరారు చేస్తున్నామని తెలిపారు. రాబోయే కొద్ది నెలలు భారతదేశ వాణిజ్య భవిష్యత్తును మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారత పాత్రను నిర్ణయించడంలో అత్యంత కీలకం కానున్నాయి.
వాణిజ్య ఒప్పందంపై గత నెల చివరివారంలో ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరిగాయి. కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్, అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమీసన్ గ్రీర్తో వర్చువల్ సమావేశంలో మాట్లాడారు. అంతకు ముందు, డిసెంబర్ 10, 11 తేదీల్లో అమెరికా మరో ప్రతినిధి రిక్ స్విట్జర్ నేతృత్వంలోని బృందం భారత్లో పర్యటించింది. ఆ సందర్శన అనంతరం గోయల్–గ్రీర్ వర్చువల్గా చర్చలు జరిపారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇరు దేశాల వాణిజ్య ఒప్పందంపై భారత్లో నూతనంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ కూడా స్పందించారు. ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలను పటిష్టం చేయడానికి తాము కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
వాస్తవానికి 2025 చివరి నాటికి ఈ ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయాలని మొదట భావించినప్పటికీ, అమెరికా వాణిజ్య విధానాల్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు. ప్రస్తుతం ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం 191 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా 2030 నాటికి దీనిని 500 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాలని ఇరు దేశాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ లక్ష్య సాధనలో వాణిజ్య ఒప్పందం చాలా కీలకమైనది.