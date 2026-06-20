'ఆ ప్రయోజనం దక్కే వరకు అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం జరగదు'- కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కీలక ప్రకటన
అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు- టారిఫ్ అంశాలే అడ్డంకిగా ఉన్నాయని స్పష్టం- పోటీ దేశాల కంటే మెరుగైన ప్రయోజనం లభించినప్పుడు భారత్- అమెరికా డీల్
Published : June 20, 2026 at 10:09 PM IST
Piyush Goyal on India US Trade Deal : భారత్- అమెరికా ప్రతిపాదిత ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం (BTA) అమలుపై కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పోటీ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్కు మెరుగైన ప్రయోజనం లభించకపోతే ఈ ఒప్పందం అమలు చేయలేమని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం చర్చల్లో మిగిలి ఉన్న ప్రధాన అంశం టారిఫ్లేనని అన్నారు. బీజేపీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మీడియాతో మాట్లాడిన గోయల్ పలు అంశాలపై స్పందించారు. భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం దాదాపు పూర్తయిందని భారత్కు అమెరికా రాయబారి సెర్జియో గోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా గోయల్ మాట్లాడారు. ఒప్పందానికి సంబంధించిన ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇప్పటికే ఖరారైందని, దానిని రెండు దేశాలు కూడా ప్రకటించాయని చెప్పారు. ఆ తర్వాత అమెరికా సుప్రీం కోర్టు టారిఫ్స్కు సంబంధించి ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో కొన్ని అంశాలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయన్నారు.
'పోటీ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్కు తక్కువ సుంకాల ప్రయోజనం ఉండాలి. ఆ అంశం పరిష్కారమైతేనే వాణిజ్య ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తుంది' అని పీయూష్ గోయల్ వివరించారు. అంటే ఇక్కడ అమెరికా మార్కెట్లో భారత్కు లభించే అవకాశాలు ఇతర దేశాల కంటే మెరుగ్గా ఉండాలని, లేకపోతే ఒప్పందం వల్ల ఆశించిన ప్రయోజనాలు దక్కవని భారత్ భావిస్తున్నట్లు గోయల్ వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టమైంది. కొంత కాలంగా భారత్- అమెరికా తమ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య సంబంధాల్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరుపుతున్నాయి.
ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంది
ఇంకా ఇటీవలి కాలంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారత కరెన్సీ రూపాయి విలువ క్షీణించడంపైనా ఆందోళనల్ని కేంద్ర మంత్రి గోయల్ కొట్టిపారేశారు. 'భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పునాదులు బలంగా ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో రూపాయి విలువ మళ్లీ సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది.' అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా భారత్ తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తుందని అన్నారు. ఇదే ఆర్థిక బలంతో రూపాయి కూడా పుంజుకుంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో మే నెలలో డాలరుతో చూస్తే రూపాయి విలువ భారీగా పతనమై రూ. 96.96 వద్ద ఆల్ టైమ్ లోను తాకింది. అక్కడి నుంచి కాస్త పుంజుకొని ఇప్పుడు రూ. 95 దిగువకు చేరింది.
38 దేశాలతో ఒప్పందాలు
మరోవైపు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్- ప్రపంచ దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాల్ని మరింత వేగంగా విస్తరించిందన్నారు పీయూష్ గోయల్. గత 12 ఏళ్ల కాలంలో మొత్తం 38 దేశాలతో కలిపి మొత్తం 9 స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు (FTA) కుదుర్చుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఒప్పందాల ద్వారా భారత ఎగుమతులకు కొత్త మార్కెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయని, పెట్టుబడులు కూడా పెరిగాయని అన్నారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో ఇది భారత్ పాత్ర మరింత బలోపేతమయ్యేలా చేసిందని స్పష్టం చేశారు.
12 ఏళ్లగా ఎరువుల ధరలు పెంచలేదు
వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్నినో ప్రభావం చూపే అంశాల గురించి ప్రశ్నించగా- 'ప్రభుత్వం ఇప్పటికే తగిన చర్యలు చేపడుతోందని' గోయల్ తెలిపారు. రైతులకు ఎరువుల సబ్సిడీ రూపంలో తమ మద్దతు కొనసాగుతుందన్నారు. గత 12 ఏళ్లుగా ఎరువుల ధరలు పెరగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు 90 శాతం వరకు సబ్సిడీ భారం భరిస్తోందని పేర్కొన్నారు. రాబోయే కాలంలో కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరింత వేగంగా కొనసాగుతాయని గోయల్ చెప్పారు. 'ఈ 12 ఏళ్లు కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. భారత ప్రజలతో కలిసి వికసిత్ భారత్ నిర్మాణమే మా లక్ష్యం' అని గోయల్ తెలిపారు.