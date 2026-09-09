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భారత్‌-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం- దాదాపు ఖరారు అయినట్లే: వాణిజ్య కార్యదర్శి

భారత్‌-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం దాదాపు ఖరారైందన్న వాణిజ్య కార్యదర్శి- మిగిలిన అంశాలపై ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు- ఇరు దేశాల మార్కెట్లకు ప్రాధాన్య ప్రాప్యతే కీలకం

Rajesh Agrawal On US India Trade Deal
కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 4:15 PM IST

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Rajesh Agrawal On US India Trade Deal : భారత్​- అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం దాదాపు ఖరారైనట్లు కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ తెలిపారు. ఒప్పందంలోని కొన్ని అంశాలపై ఇరు దేశాలు ఇంకా చర్చిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. సరైన సమయంలో ఒప్పందంపై సంతకాలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇరు దేశాలు పరస్పరం తమ మార్కెట్లలో ప్రాధాన్య ప్రాప్యత కల్పించుకునే విధంగా ఒప్పందాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముంబయిలో జరిగిన గ్లోబల్ ఫిన్​టెక్​ ఫెస్ట్- 2026 సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"భారత్ సాధారణంగా మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ (ఎంఎఫ్​ఎన్) టారిఫ్‌ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అమెరికా ప్రస్తుతం ఎగ్జిక్యూటివ్‌ టారిఫ్‌ల విధానంలో పనిచేస్తోంది. దీంతో భారత్‌కు వ్యత్యాసాలను, ప్రాధాన్య మార్కెట్‌ ప్రాప్యత కల్పించేలా ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థ అవసరం. ఇరువైపులా వ్యాపార వర్గాలు ఇప్పటికే చురుకుగా పరస్పరం చర్చలు జరుపుతున్నాయి. రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య కుదిరిన సమగ్ర అవగాహనపై వ్యాపార సంస్థలు సంతృప్తిగా ఉన్నాయి. అలాగే భారత్‌-చిలీ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ) తుది దశకు చేరింది. కొన్ని అంశాలపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. వచ్చే రెండు, మూడు నెలల్లో గణనీయమైన పురోగతి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం. ఇక భారత్‌-న్యూజిలాండ్‌ ఎఫ్‌టీఏను వీలైనంత త్వరగా అమల్లోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అక్టోబర్‌లో ఇది అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది"
--రాజేశ్ అగర్వాల్, కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి

ఎగుమతులపై రవాణా ఖర్చుల ప్రభావం తక్కువే
ఎగుమతిదారులను ప్రభావితం చేస్తున్న రవాణా ఖర్చుల గురించి రాజేశ్ అగర్వాల్ మాట్లాడారు. అంతర్జాతీయ సరుకు రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఎగుమతిదారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైనా ప్రభుత్వం సారించిందని తెలిపారు. ఎగుమతిదారులకు తగినంత షిప్‌లు, కంటైనర్లు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. రవాణా ఆలస్యాలు, అదనపు వ్యయాలను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ఎగుమతిదారులతో కలిసి పనిచేస్తోందన్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి అధిక ఫ్రైట్‌ ఛార్జీల ప్రభావం అంచనా వేసినంత తీవ్రంగా కనిపించడం లేదని తెలిపారు. తొలి నాలుగు నెలల్లో దేశ ఎగుమతులు 15 శాతానికిపైగా పెరగడమే ఇందుకు సంకేతమని పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచ ఫిన్‌టెక్‌ మార్కెట్‌లో భారత్‌కు భారీ అవకాశాలు
భారత్‌ డిజిటల్‌ చెల్లింపులు, రుణాలు, బీమా, ట్రేడ్‌ ఫైనాన్స్‌ రంగాల్లో సాధించిన అనుభవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం ఉందని రాజేశ్ అగర్వాల్‌ అన్నారు. ముఖ్యంగా గ్లోబల్‌ సౌత్‌ దేశాల్లో భారత ఫిన్‌టెక్‌ సేవలకు విస్తృత అవకాశాలున్నాయని చెప్పారు. విదేశాల్లో పనిచేస్తున్న భారతీయులు స్వదేశానికి పంపే నగదుపై ప్రస్తుతం సగటున 5–6 శాతం వరకు రెమిటెన్స్‌ ఛార్జీలు ఉంటున్నాయని తెలిపారు. వీటిని 3 శాతానికి తగ్గించగలిగితే భారతీయ వలస కార్మికుల చేతికి అదనంగా 500 కోట్ల డాలర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే స్థాయిలో ఛార్జీలు తగ్గితే వలస జనాభాకు దాదాపు 3,000 కోట్ల డాలర్ల ప్రయోజనం కలగవచ్చని వివరించారు.

ఈ-కామర్స్‌ ఎగుమతుల్లోనూ భారీ అవకాశాలు
ప్రపంచ ఈ కామర్స్ వాణిజ్యం సుమారు ట్రిలియన్ డాలర్ల స్థాయిలో ఉండగా, అందులో భారత వాటా ప్రస్తుతం దాదాపు 500 కోట్ల డాలర్లేనని అగర్వాల్‌ తెలిపారు. ఈ రంగంలో భారత్‌ మరింత విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. గత ఐదేళ్లలో భారత్‌ తొమ్మిది వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుందని తెలిపారు. వాటి పరిధిలో ఉన్న దేశాల మొత్తం జీడీపీ విలువ సుమారు 60 ట్రిలియన్‌ డాలర్లు అని చెప్పారు. డిజిటల్‌ పబ్లిక్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ (డీపీఐ) రంగంలో సహకారం కోసం 23 దేశాలు భారత్‌తో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయని తెలిపారు. భారత ఫిన్‌టెక్‌ సేవల ఎగుమతులు ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయి నుంచి భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో కొంత భాగాన్ని సాధించగలిగితే 80 బిలియన్‌ డాలర్ల వరకు చేరే సామర్థ్యం ఉందని అగర్వాల్‌ పేర్కొన్నారు.

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