అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్- సహనమే గెలిపించింది: ప్రధాని మోదీ
అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్పై ఎన్డీఏ సమావేశంలో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
Published : February 3, 2026 at 12:08 PM IST
PM Modi On Us India Trade Deal : భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఈ శతాబ్దపు అతి పెద్ద ఈవెంట్గా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభివర్ణించారు. ఆ ఒప్పందం ప్రపంచ వేదికపై భారత్కు పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తోందని పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ ఈ మేరకు పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'భారత్ ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో కీలక శక్తిగా ఎదుగుతోంది. గ్లోబల్ సమతుల్యతను కాపాడడంలో మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోంది. భారత్ ప్రపంచ వేదికపై నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎదగడం ఈ శతాబ్దపు అతిపెద్ద ఈవెంట్. ట్రంప్ విధించిన సుంకాలపై ప్రజలు మమ్మల్ని విమర్శించారు. అయినా సహనంతో ఉన్నాం. అదే ఇప్పుడు గెలిపించింది. ఈ ఒప్పందం అనుకూలమైన ఆర్థిక వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. వాణిజ్య చర్చల పట్ల ప్రభుత్వ స్థిరమైన వైఖరికి ఇది నిదర్శనం' అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
అంతకుముందు భారత్ -అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కేంద్రమంత్రులు, ఎంపీలు సత్కరించారు. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో బీజేపీ, టీడీపీ, జేడీయూ, ఎల్జేపీఆర్ శివసేన, జేడీఎస్ సహా ఎన్డీఏలోని ఇతర పార్టీల ఎంపీలు హాజరయ్యారు. రాజకీయం, పాలనాపరమైన అంశాలు సహా బడ్జెట్ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై ప్రధాని, ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సమావేశానంతరం మాట్లాడిన కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించాలని ప్రధాని మోదీ సూచించినట్లు చెప్పారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు భారత్ కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయన్న చెప్పడానికి అమెరికాతో కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం ఒక ఉదాహరణ అని తెలిపారు. తాము చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక కాంగ్రెస్ తమపై తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తోందని రిజిజు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.