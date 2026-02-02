ప్రధాని మోదీతో ఫోన్లో మాట్లాడిన ట్రంప్- 'ఇండియా గేట్'పై ప్రశంసలు!
ఇండియా గేట్ అందమైన విజయ స్మారకం అంటూ 'ట్రూత్'లో ట్రంప్ పోస్ట్
Published : February 2, 2026 at 10:05 PM IST
Trump Spoke To PM Modi : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఫోన్లో మాట్లాడరని, ఇండియాలోని యూఎస్ రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. అయితే ఈ ఇద్దరు నేతలు ఏ అంశాలపై చర్చించారనే విషయాలు ఆయన వెల్లడించలేదు. కానీ 'వేచి చూడండి' అంటూ ఆయన ఓ ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యను జోడించారు.
భారత ఎగుమతులపై ట్రంప్ భారీ సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, భారత్-అమెరికా మధ్య కీలక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాల మధ్య అమెరికా రాయబారి ఈ పోస్టు పెట్టడం గమనార్హం. అంతేకాదు భారత ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మరుసటి రోజే ట్రంప్, మోదీతో మాట్లాడడం విశేషం. భారత వస్తువులపై ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం టారిఫ్ల వల్ల ఎదురయ్యే అడ్డంకులను అధిగమించేందుకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ బడ్జెట్లో కొన్ని చర్యలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది.
U.S. Ambassador to India, Sergio Gor tweets, " president trump just spoke with prime minister modi..." pic.twitter.com/zJAil5h5Ai— ANI (@ANI) February 2, 2026
సుందరమైన విజయ స్మారకం
అంతకు ముందు ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాం ట్రూత్ సోషల్లో ఇండియా గేట్ ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఇది ఒక అందమైన విజయ స్మారకం అంటూ ప్రశంసించారు. అక్కడితో ఆగకుండా "మనది (అమెరికాది) అన్నింటికన్నా గొప్పగా ఉండనుంది" అన్నారు.
అమెరికా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 250వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వాషింగ్టన్ డీసీలో 'ఇండిపెండెన్స్ ఆర్చ్' పేరుతో ఒక భారీ స్మారకాన్ని నిర్మించాలని ట్రంప్ ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. పొటోమాక్ నదీ తీరంలో సుమారు 250 అడుగుల ఎత్తులో, ఇండియా గేట్ స్ఫూర్తితో ఈ నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నట్లు శ్వేతసౌధ వర్గాల సమాచారం.