ETV Bharat / bharat

భారత్, అమెరికా ట్రేడ్ డీల్​పై వచ్చేవారం సంతకాలు- పీయూశ్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు

తొలి దశ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం సిద్ధమైందని పీయూశ్ గోయల్ ప్రకటన- 4, 5 రోజుల్లో జాయింట్ స్టేట్‌మెంట్- మార్చి మధ్యలో లీగల్ అగ్రిమెంట్

Piyush Goyal
Piyush Goyal (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Piyush Goyal On US India Trade Deal : భారత్- అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన సంయుక్త ప్రకటనపై మరో నాలుగైదు రోజుల్లో సంతకాలు జరిగే అవకాశముందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్​ గోయల్ వెల్లడించారు. ఆ ప్రకటన ద్వారా ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య సహకారానికి స్పష్టమైన దిశా నిర్దేశం కలుగుతుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు దిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సంయుక్త ప్రకటన తర్వాత అమెరికా ప్రభుత్వం భారతదేశానికి అనుకూలంగా టారిఫ్‌లను తగ్గిస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ జారీ చేయనున్నట్లు పీయూశ్ గోయల్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం భారతీయ వస్తువులపై 25 శాతం పరస్పర సుంకం అమలులో ఉంది. అదనంగా రష్యా క్రూడ్ ఆయిల్ కొనుగోళ్ల కారణంగా మరో 25 శాతం అదనపు సుంకం విధిస్తున్నారు. అయితే ఈ సుంకాలను తగ్గించి 18 శాతానికి తీసుకురావాలని అమెరికా నిర్ణయించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇది అమల్లోకి వస్తే భారత ఎగుమతిదారులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా టెక్స్​టైల్స్, ఫార్మా, ఇంజినీరింగ్ గూడ్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వంటి రంగాలకు గణనీయమైన లాభం చేకూరే అవకాశముంది.

TAGGED:

PIYUSH GOYAL ON US INDIA TRADE DEAL
PIYUSH GOYAL ON US INDIA TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.