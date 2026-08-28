భారత్ చేతికి 'జావెలిన్' మిస్సైల్ సిస్టమ్- అమెరికాతో కీలక ఒప్పందం
జావెలిన్ యాంటీ-ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్ సిస్టమ్ కొనుగోలుకు భారత్ సిద్ధం- అమెరికాతో కీలక రక్షణ ఒప్పందంపై సంతకం!
Published : August 28, 2026 at 3:48 PM IST
India US Defence Deal : భారత్, అమెరికాల మధ్య దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా నలుగుతున్న కీలక రక్షణ ఒప్పందానికి ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది. అమెరికా నుంచి జావెలిన్ యాంటీ-ట్యాంక్ గైడెడ్ క్షిపణి వ్యవస్థను కొనుగోలు చేసే ఒప్పందంపై భారత్ తాజాగా సంతకం చేసింది.
ఈ జావెలిన్ మిస్సైల్ వ్యవస్థ అనేది ఒక అధునాతన, మధ్యస్థ-శ్రేణికి చెందినదని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. దీనిని లక్ష్యానికి గురిపెట్టి వదిలేస్తే చాలు, అదే వెతుక్కుంటూ వెళ్లి మరీ ధ్వంసం చేస్తుందని పేర్కొంది. భారత్, అమెరికా మధ్య కుదిరిన ఈ ఒప్పందం వల్ల రెండు దేశాల రక్షణ పారిశ్రామిక రంగాలు బలోపేతం అవతాయని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది. అలాగే ఇరుదేశాలు పరస్పర ప్రయోజనకరమైన ఉమ్మడి ఉత్పత్తులు తయారు చేసే అవకాశాలకు, చర్చలకు మార్గం సుగమమం చేస్తుందని అభిప్రాయపడింది. కాగా, ఈ క్షిపణులను అమెరికాకు చెందిన ఆర్టీఎక్స్, లాక్హీడ్ మార్టిన్ కంపెనీలు కలిసి ఏర్పాటు చేసిన జావెలిన్ జాయింట్ వెంచర్ తయారు చేస్తోంది.