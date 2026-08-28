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భారత్ చేతికి 'జావెలిన్'​ మిస్సైల్​ సిస్టమ్- అమెరికాతో కీలక ఒప్పందం

జావెలిన్​ యాంటీ-ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్​ సిస్టమ్ కొనుగోలుకు భారత్ సిద్ధం- అమెరికాతో కీలక రక్షణ ఒప్పందంపై సంతకం!

Representative Image
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 3:48 PM IST

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India US Defence Deal : భారత్​, అమెరికాల మధ్య దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా నలుగుతున్న కీలక రక్షణ ఒప్పందానికి ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది. అమెరికా నుంచి జావెలిన్​ యాంటీ-ట్యాంక్​ గైడెడ్ క్షిపణి వ్యవస్థను కొనుగోలు చేసే ఒప్పందంపై భారత్ తాజాగా సంతకం చేసింది.​

ఈ జావెలిన్​ మిస్సైల్​ వ్యవస్థ అనేది ఒక అధునాతన, మధ్యస్థ-శ్రేణికి చెందినదని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. దీనిని లక్ష్యానికి గురిపెట్టి వదిలేస్తే చాలు, అదే వెతుక్కుంటూ వెళ్లి మరీ ధ్వంసం చేస్తుందని పేర్కొంది.​ భారత్, అమెరికా మధ్య కుదిరిన ఈ ఒప్పందం వల్ల రెండు దేశాల రక్షణ పారిశ్రామిక రంగాలు బలోపేతం అవతాయని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది. అలాగే ఇరుదేశాలు పరస్పర ప్రయోజనకరమైన ఉమ్మడి ఉత్పత్తులు తయారు చేసే అవకాశాలకు, చర్చలకు మార్గం సుగమమం చేస్తుందని అభిప్రాయపడింది. కాగా, ఈ క్షిపణులను అమెరికాకు చెందిన ఆర్​టీఎక్స్​, లాక్​హీడ్​ మార్టిన్ కంపెనీలు కలిసి ఏర్పాటు చేసిన జావెలిన్ జాయింట్ వెంచర్​ తయారు చేస్తోంది.

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INDIA AMERICA DEFENCE DEAL
INDIA US DEAL
JAVELIN MISSILE SYSTEM
LOCKHEED MARTIN WEAPONS
INDIA US DEFENCE DEAL

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