'ట్రంప్ రీపోస్ట్‌ను చూశాం- దాన్ని అక్కడే వదిలేస్తున్నాం'- భారత్‌ను కించపరిచే వీడియో రీపోస్ట్‌పై కేంద్రం రియాక్షన్

అమెరికాతో సమతూకమైన, ఉమ్మడి ప్రయోజనకర ట్రేడ్ డీల్- ఇరుదేశాల ఆందోళనలు, ప్రాధాన్యాలపై చర్చ- విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్

Published : April 23, 2026 at 6:35 PM IST

India US Talks : భారత్, చైనాలను కించపరిచే వ్యాఖ్యలతో కూడిన ఒక వీడియోను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో రీపోస్ట్ చేసిన అంశంపై భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. ఆ అంశంతో కూడిన కొన్ని వార్తా నివేదికలను చూశామని, దాన్ని అక్కడే వదిలేస్తున్నామని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ఈ అంశంపై మరింత వ్యాఖ్యానించడానికి ఆయన నిరాకరించారు. గురువారం రోజు దిల్లీలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరుదేశాలకు ఉమ్మడి ప్రయోజనాన్ని అందించే సమతూకమైన ట్రేడ్ డీల్‌ను కుదుర్చుకునే దిశగా చర్చలు జరుపుతున్నామని వెల్లడించారు. భారత్ - అమెరికా ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక సంబంధాల్లోనూ స్థిరమైన పురోగతి జరుగుతోందని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. సమగ్ర వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకునేందుకు ప్రస్తుతం ఇరుపక్షాలు చర్చలు జరుపుతున్నాయని ఆయన చెప్పారు.

ఇరుదేశాల ఆందోళనలు, ప్రాధాన్యాలపై చర్చ
"భారత్ - అమెరికా మధ్య సంప్రదింపులు నిర్మాణాత్మకంగా జరుగుతున్నాయి. ఇరుదేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనలకు పరిష్కారాలను వెతకడంపై భారత్, అమెరికా ప్రతినిధులు ఫోకస్ పెట్టారు. రెండు దేశాలకు చెందిన ప్రాధాన్య రంగాలు సైతం ఈ చర్చల్లో ప్రధాన అంశాలుగా ఉన్నాయి. ఇక ఇదేే సమయంలో ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంచుకోవడంపైనా దృష్టి పెట్టాం. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుకోవాలనే పెద్ద సంకల్పంతో ఈ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇరుదేశాలు 2030 నాటికి రూ.47 లక్షల కోట్ల (500 బిలియన్ డాలర్ల) ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు భారత్ - అమెరికా మధ్య కుదిరిన మధ్యంతర ఒప్పందంలోనూ దీని ప్రస్తావన ఉంది" అని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు.

ఒప్పందం ఖరారు ప్రక్రియ తుదిదశకు
వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఏప్రిల్ 20 నుంచి 22 వరకు వాషింగ్టన్ డీసీ వేదికగా భారత్, అమెరికా ప్రతినిధులు చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చలతో ముడిపడిన అంశాలపై అమెరికా సీనియర్ అధికారి ఒకరు మంగళవారం(ఏప్రిల్ 21న) కీలక ప్రకటన చేశారు. వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకునే దిశగా భారత్, అమెరికాలు పురోగతిని సాధించాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఇరుదేశాల ప్రతినిధులు సానుకూల వాతావరణంలో, ఫలవంతంగా చర్చలు జరుపుతున్నారని తెలిపారు. ఈ చర్చల వివరాలు తెలిసిన మరో అమెరికన్ అధికారి మాట్లాడుతూ, వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన చాలా కీలకమైన సమస్యలు ఇప్పటికే పరిష్కారమయ్యాయని చెప్పారు. ఇరుపక్షాలు ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు దగ్గరలో ఉన్నాయన్నారు. ఒప్పందం ఖరారు ప్రక్రియ చాలా వరకు పూర్తయిందని, అసంపూర్తిగా మిగిలిన అంశాలేవీ పెద్దగా లేవని పేర్కొన్నారు. మిగిలిపోయిన అంశాలపై భారత్ - అమెరికా మధ్య తదుపరి దశల్లో జరగనున్న చర్చల్లో ప్రస్తావన వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేసిన వీడియోలో ఏముంది ?
అమెరికాలోని భారతీయులు, చైనీయుల పిల్లలకు జన్మతహ అమెరికన్ పౌరసత్వం లభిస్తుండటంపై ప్రముఖ రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ సావేజ్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల వీడియోను ట్రూత్ సోషల్‌లో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేశారు. భారతీయులు, చైనీయులు అమెరికా న్యాయ వ్యవస్థ‌లోని లొసుగులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఇందులో భాగంగానే మహిళలను 9వ నెల గర్భంతో ఉన్న టైంలో అమెరికాకు తీసుకొస్తున్నారని మైఖేల్ సావేజ్ విమర్శించారు. న్యాయపరమైన ఈ లొసుగు వల్లే భారత్, చైనా లేదా ఈ భూమ్మీద ఉన్న మరేదైనా నరకప్రాయమైన ప్రదేశం నుంచి జనాలంతా కుటుంబాలను అమెరికాకు తీసుకొస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యల వీడియోను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఉన్న ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

