తుదిదశలో భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం- వాషింగ్టన్కు అధికారుల బృందం
వాషింగ్టన్లో కీలక స్థాయిలో కొనసాగుతున్న చర్చలు- ఎక్కువ అంశాలు ఇప్పటికే పరిష్కారం- 2030 నాటికి 500 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్య లక్ష్యం- తొలి దశ ఒప్పందం త్వరలో ఖరారు అయ్యే అవకాశం
Published : April 21, 2026 at 7:15 AM IST
India US Trade Deal : భారత్, అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం (BTA) దిశగా చర్చలు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్లో ఇరు దేశాల ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధుల మధ్య కీలక చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ చర్చలు సానుకూలంగా, ఫలప్రదంగా కొనసాగుతున్నాయని అమెరికా ప్రభుత్వానికి చెందిన ఒక ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వం, భారత్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ చర్చలు తుది ఒప్పందం దిశగా ముందుకు సాగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'మా చర్చలు చాలా సానుకూలంగా ఉన్నాయి. తుది ఒప్పందానికి దగ్గరలో ఉన్నాం' అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఇటీవల తాజా రౌండ్ చర్చల కోసం భారత ప్రతినిధి బృందం వాషింగ్టన్ చేరుకుంది. కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ అదనపు కార్యదర్శి దర్పణ్ జైన్ నేతృత్వంలో ఈ బృందం అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధులతో మూడు రోజుల పాటు చర్చలు జరపనుంది. అమెరికా తరఫున దక్షిణ, పశ్చిమాసియా వ్యవహారాల సహాయ వాణిజ్య ప్రతినిధి బ్రెండన్ లించ్ ప్రధాన చర్చాకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. చర్చలకు సమీపంగా ఉన్న మరో అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాల్లో చాలా వరకు ఇప్పటికే అంగీకారం కుదిరింది. 'ఒప్పందం దాదాపు పూర్తయింది. ఇంకా కొద్దిపాటి అంశాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి' అని ఆయన వెల్లడించారు. దీంతో త్వరలోనే ఈ ఒప్పందంపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు.
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత బలపోతం!
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత బలపడేందుకు ఈ ఒప్పందం కీలకంగా మారనుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన అమెరికా, వేగంగా ఎదుగుతున్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మధ్య ఈ ఒప్పందం కుదిరితే, ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యానికి భారీ ఊతం లభించనుంది. ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి 7న భారత్, అమెరికా మధ్య పరస్పర ప్రయోజనాలపై ఆధారిత తాత్కాలిక ఒప్పందానికి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ సిద్ధమైంది. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ను మోదీ, ట్రంప్ ప్రారంభించిన విస్తృత వాణిజ్య చర్చలకు అనుసంధానంగా రూపొందించారు. మార్కెట్ యాక్సెస్ పెంపు, సుంకాల తగ్గింపు వంటి అంశాలు ఇందులో ప్రధానంగా ఉన్నాయి.
మొదటి దశలో కుదిరే ఒప్పందం దాదాపు పూర్తయింది!
ఇటీవల అమెరికా భారత రాయబారి సెర్జియో గోర్ కూడా ఈ చర్చలపై స్పందించారు. భారత ప్రతినిధి బృందం అమెరికాకు రావడం ఈ ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకుంటోందని సంకేతమని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'ఇది రెండు దేశాలకు లాభదాయకమైన ఒప్పందం అవుతుంది' అని ఆయన సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు. ఇక కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కూడా ఈ ఒప్పందంపై ఆశావహంగా స్పందించారు. మొదటి దశలో కుదిరే ఒప్పందం దాదాపు పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం తుది వివరాలపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా అమెరికా మార్కెట్లో భారత ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యం కల్పించే అంశంపై చర్చలు సాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. 'మేము ఒప్పందంలోని చిన్నచిన్న అంశాలను ఖరారు చేస్తున్నాం. అమెరికా మార్కెట్లో భారతానికి ప్రాధాన్యం కల్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం' అని గోయల్ పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, గతంలో అమెరికా విధించిన కొన్ని సుంకాలపై అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు కూడా ఈ చర్చలపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఆ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరిలో రూపొందించిన ఒప్పంద ఫ్రేమ్వర్క్ను మళ్లీ సమీక్షిస్తున్నారు. భారత్, అమెరికా కలిసి 2030 నాటికి 500 బిలియన్ డాలర్ల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు మొదటి దశ ఒప్పందాన్ని ఈ ఏడాదిలోనే పూర్తి చేయాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి.
