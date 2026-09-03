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అమెరికాతో ట్రేడ్​ డీల్​పై భారత్‌ కీలక షరతు- భారత్ వస్తువులకు తక్కువ టారిఫ్‌లను ప్రతిపాదిస్తేనే!

పోటీ దేశాల కంటే భారత్‌కు మెరుగైన టారిఫ్‌ రేట్లు ఇవ్వాలని అమెరికాకు స్పష్టం- అనుకూల నిబంధనలు ఖరారైన వెంటనే బీటీఏ తుది వివరాలు ప్రకటిస్తామని పీయూశ్ గోయల్‌ వెల్లడి

Piyush Goyal On India Us Trade Deal
కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్‌ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2026 at 6:02 PM IST

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Piyush Goyal On India Us Trade Deal : అమెరికాతో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్రమంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇతర దేశాల ఉత్పత్తుల కంటే భారత్ వస్తువులకు తక్కువ టారిఫ్‌లను ప్రతిపాదిస్తే అమెరికాతో వెంటనే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటామని అన్నారు. బీటీఏ తుది వివరాలను అప్పుడే ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. గురువారం దిల్లీలో నిర్వహించిన 'లీవరేజింగ్‌ ఎఫ్‌టీఏస్‌ అవుట్‌రీచ్‌' జాతీయ వర్క్‌షాప్‌లో పీయూశ్ గోయల్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.

ఇప్పటికే భారత్‌ కుదుర్చుకున్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు దేశీయ వ్యాపారులకు గణనీయమైన ఎగుమతి అవకాశాలను తెరుస్తున్నాయని పీయూశ్ గోయల్‌ తెలిపారు. రానున్న నెలలు, సంవత్సరాల్లో మరిన్ని దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాలను పూర్తి చేసుకునే దిశగా భారత్‌ ముందుకు సాగుతోందన్నారు. ఈ క్రమంలో కెనడా, మెక్సికో, చిలీ, బ్రెజిల్‌ నేతృత్వంలోని మెర్కోసూర్‌ కూటమి, సదరన్‌ ఆఫ్రికన్‌ కస్టమ్స్‌ యూనియన్‌ (ఎస్​ఏసీయూ), గల్ఫ్‌ కోఆపరేషన్‌ కౌన్సిల్‌ (జీసీసీ), ఇజ్రాయెల్‌ తదితర దేశాలు, కూటములతో వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. తొమ్మిది దేశాలతో కుదుర్చుకున్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల వల్ల ప్రపంచ వాణిజ్యంలో దాదాపు మూడింట రెండొంతుల మార్కెట్‌లోకి భారత్ వస్తువులకు నేరుగా ప్రవేశం లభిస్తోందని వెల్లడించారు.

కీలక అంశాలపై చర్చలు
భారత్‌, అమెరికా కొంతకాలంగా పరస్పర ప్రయోజనకరమైన ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం చర్చలు జరుపుతున్నాయి. ఇటీవల అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి అంబాసిడర్‌ జేమీసన్‌ గ్రీర్‌ జూన్‌ 22 నుంచి 24 వరకు దిల్లీ పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పీయూశ్ గోయల్‌తో కలిసి బీటీఏకు సంబంధించిన కీలక అంశాలను సమీక్షించారు. ఇరు దేశాల మధ్య మార్కెట్‌ యాక్సెస్‌, డిజిటల్‌ వాణిజ్యం, సరఫరా వ్యవస్థ స్థిరత్వం, నాన్‌-టారిఫ్‌ అడ్డంకుల తగ్గింపు, వ్యూహాత్మక రంగాల్లో సహకారం వంటి అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. చర్చల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధించినట్లు ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. వ్యాపారులు, రైతులు, కార్మికులు, వినియోగదారులకు స్పష్టమైన ప్రయోజనాలు చేకూరేలా సమతుల్యమైన, వాణిజ్యపరంగా అర్థవంతమైన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలన్న నిబద్ధతను ఇరు దేశాలు పునరుద్ఘాటించాయి.

ఫిబ్రవరిలోనే ఒప్పందానికి ఫ్రేమ్‌వర్క్‌
భారత్‌, అమెరికా ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పరస్పర ప్రయోజనకరమైన వాణిజ్యానికి సంబంధించిన ఇంటరిమ్‌ అగ్రిమెంట్‌ కోసం ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ప్రకటించాయి. అదే సమయంలో విస్తృత స్థాయిలో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం దిశగా చర్చలు కొనసాగించేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. జూన్‌లో అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి నేతృత్వంలోని బృందం భారత్‌కు రావడంతో చర్చలు మరింత ముందుకు సాగాయి. అయితే తుది ఒప్పందం విషయంలో భారత్‌ తన పోటీ దేశాలతో పోలిస్తే మెరుగైన సుంక ప్రయోజనాలపై పట్టుబడుతున్నట్లు గోయల్‌ తాజా వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

భారీగా పెరిగిన ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం
అమెరికా భారత్‌కు అత్యంత కీలకమైన వాణిజ్య భాగస్వాముల్లో ఒకటి. 2025లో ఇరు దేశాల మధ్య వస్తు వాణిజ్యం మొత్తం 149.42 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరింది. ఇందులో భారత్‌ నుంచి అమెరికాకు జరిగిన వస్తు ఎగుమతుల విలువ 103.82 బిలియన్‌ డాలర్లు కాగా, అమెరికా నుంచి భారత్‌కు జరిగిన ఎగుమతులు సుమారు 45.6 బిలియన్‌ డాలర్లుగా నమోదయ్యాయి. సేవల రంగంలోనూ ఇరు దేశాల మధ్య భారీ స్థాయిలో వాణిజ్యం జరిగింది. 2025లో ద్వైపాక్షిక సేవల వాణిజ్యం 92.23 బిలియన్‌ డాలర్లుగా నమోదైంది. ఇందులో భారత్‌ అమెరికాకు 48.67 బిలియన్‌ డాలర్ల విలువైన సేవలను ఎగుమతి చేయగా, అమెరికా నుంచి భారత్‌ సుమారు 43.56 బిలియన్‌ డాలర్ల సేవలను దిగుమతి చేసుకుంది.

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PIYUSH GOYAL ON INDIA US TRADE DEAL

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