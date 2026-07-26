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'అలాంటి నియామకాలను అంగీకరించే ముందు ఆలోచించుకోవాలి'- భారత పౌరులకు కేంద్ర కీలక అడ్వైజరీ

ఆ ప్రాంతంలోని వాణిజ్య నౌకల్లో ఉద్యోగం చేపట్టాలనుకుంటున్న భారత పౌరులు అలాంటి నియామకాలను అంగీకరించే ముందు ఆలోచించుకోవాలని సూచన

India Advisory on Russia Ukraine War
Representational Image (Representational Image (AP))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 2:38 PM IST

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India Advisory on Russia Ukraine War : రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత పౌరులకు కేంద్రం కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. నల్ల సముద్రంలో భద్రతా పరిస్థితి అత్యంత అస్థిరంగా ఉన్నందున, ఆ ప్రాంతంలోని వాణిజ్య నౌకల్లో ఉద్యోగం చేపట్టాలనుకుంటున్న భారత పౌరులు అలాంటి నియామకాలను అంగీకరించే ముందు ఆలోచించుకోవాలని సూచించింది. అక్కడ నెలకొని ఉన్న భద్రతాపరమైన ప్రమాదాలను జాగ్రత్తగా అంచనా వేసుకోవాలని ప్రభుత్వం సలహా ఇచ్చింది. ఈ మేరకు భారత పౌరుల కోసం అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. అంతర్జాతీయ సముద్ర ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని నిర్ధరించుకోవాలని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. 2026 ఏప్రిల్ నుంచి వాణిజ్య నౌకలపై ఇలాంటి ఘటనల సంఖ్య పెరిగిందని, దీని ఫలితంగా ఐదుగురు భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపింది. "ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా నల్ల సముద్రం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న సముద్ర ప్రాంతాల్లో భద్రతా పరిస్థితి అత్యంత అస్థిరంగా ఉంది. ఈ జలాల్లో పనిచేస్తున్న లేదా ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలు క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులతో సహా గణనీయమైన భద్రతాపరమైన ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి." అని పేర్కొంది.

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INDIA ADVISORY RUSSIA UKRAINE WAR
RUSSIA UKRAINE WAR INDIA ADVISORY

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