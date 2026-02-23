భారతదేశపు తొలి కౌంటర్ టెర్రరిజం పాలసీ ‘ప్రహార్’- విడుదల చేసిన హోంశాఖ
ఉగ్రవాదాన్ని దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు బహుళ అంచెల వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసిన హోంశాఖ
India Counter Terrorism Policy (ANI)
Published : February 23, 2026 at 6:41 PM IST
India Counter Terrorism Policy : భారతదేశపు తొలి ఉగ్రవాద నిరోధక విధానం ‘ప్రహార్’ను సోమవారం కేంద్ర హోంశాఖ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా నిరుపేక్ష వైఖరితో ఉగ్రవాదాన్ని దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు బహుళ అంచెల వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసింది. ఉగ్రవాదులకు, తీవ్రవాదులకు ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చే వారికి, టెర్రరిస్టుల మద్దతుదారులకు నిధులు, ఆయుధాలు, సురక్షిత ప్రదేశాలను సమకూర్చే వారిని నిఘా వర్గాల సమాచారంతో గుర్తించి నిలువరించి, నిరోధించే వ్యూహాలను ‘ప్రహార్’లో పొందుపరిచారు.