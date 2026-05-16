భారత్లో పెరిగిన నిరుద్యోగం- ఏకంగా 6 నెలల గరిష్ఠానికి!
దేశంలో పెరిగిన నిరుద్యోగిత రేటు- ఆరు నెలల గరిష్ఠ సాయికి చేరినట్లు తెలిపిన ప్రభుత్వ గణంకాలు- పట్ణణ ప్రాంతాల్లో తగ్గిన రేటు
Published : May 16, 2026 at 9:22 AM IST
Unemployment Rate In India : దేశంలో నిరుద్యోగిత రేటు పెరిగింది. 2026 ఏప్రిల్లో 5.2 శాతానికి చేరింది. ఇది ఆరు నెలల గరిష్ఠసాయి అని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. మార్చిలో ఇది 5.1 శాతంగా ఉండగా, తాజాగా స్వల్పంగా పెరిగినట్లు తెలిపింది. అయితే పట్టణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగిత మాత్రం 10 నెలల కనిష్ఠానికి తగ్గినట్లు చెప్పింది. ఈ మేరకు కేంద్ర గణాంకాలు, కార్యక్రమ అమలు మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన తాజా పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే (పీఎల్ఎఫ్ఎస్) నెలవారీ బులెటిన్లో పేర్కొంది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే నిరుద్యోగిత పెరుగుదల
దేశవ్యాప్తంగా నిరుద్యోగిత పెరగడానికి ప్రధాన కారణం గ్రామీణ భారతదేశమేనని నివేదిక తెలిపింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగిత రేటు మార్చిలో 4.3 శాతం ఉండగా, ఏప్రిల్లో 4.6 శాతానికి పెరిగింది. ఇక పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం నిరుద్యోగిత 6.8 శాతం నుంచి 6.6 శాతానికి తగ్గింది. ఇది ఏప్రిల్ తర్వాత నమోదైన అత్యల్ప స్థాయి అని గణంకాలు తెలిపాయి. జనవరి-మార్చి త్రైమాసికంలో 6.6 శాతం నమోదైంది.
పట్టణ మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు- జాతీయ స్థాయిలో సవాళ్లు
పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ మెరుగుదల ముఖ్యంగా మహిళల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. పట్టణ మహిళల నిరుద్యోగిత రేటు మార్చిలో 9.0 శాతం ఉండగా, ఏప్రిల్లో 8.5 శాతానికి తగ్గింది. ఇది ఏడాది కనిష్ఠ స్థాయిని సూచిస్తుంది. పట్టణ పురుషుల నిరుద్యోగిత కూడా 6.1 శాతం నుంచి 5.9 శాతానికి తగ్గింది. దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే మహిళల ఉద్యోగ పరిస్థితి ఇంకా సవాళ్లతోనే ఉందని నివేదిక తెలిపింది. మహిళల మొత్తం నిరుద్యోగిత రేటు మార్చిలో 5.3 శాతం ఉండగా, ఏప్రిల్లో 5.4 శాతానికి పెరిగింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఇది 5.0 శాతంగా నమోదైంది. ఇక పురుషుల నిరుద్యోగిత కూడా మార్చిలో 5.0 శాతం నుంచి ఏప్రిల్లో 5.1 శాతానికి పెరిగింది. అయితే 2025 ఏప్రిల్లో నమోదైన 5.2 శాతంతో పోలిస్తే స్వల్పంగా తక్కువగానే ఉంది.
తగ్గిన కార్మిక భాగస్వామ్యం
నిరుద్యోగిత పెరుగుదలతో పాటు కార్మిక శక్తిలో పాల్గొనే వారి సంఖ్య కూడా తగ్గినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 15 ఏళ్లు పైబడిన వారి లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేటు (ఎల్ఎఫ్పీఆర్) మార్చిలో 55.4 శాతం ఉండగా, ఏప్రిల్లో 55.0 శాతానికి పడిపోయింది. అలాగే వర్కర్ పాప్యులేషన్ రేషియో (డబ్ల్యూపీఆర్) 52.6 శాతం నుంచి 52.2 శాతానికి తగ్గింది. మహిళల కార్మిక భాగస్వామ్యం కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. మహిళల మొత్తం ఎల్ఎఫ్పీఆర్ మార్చిలో 34.4 శాతం ఉండగా, ఏప్రిల్లో ఎనిమిది నెలల కనిష్ఠమైన 33.9 శాతానికి పడిపోయింది. పట్టణ మహిళల భాగస్వామ్యం 25.2 శాతం నుంచి 25 శాతానికి తగ్గింది. ఈ సిరీస్లో ఇదే అత్యల్ప స్థాయి అని నివేదిక పేర్కొంది.
ఏప్రిల్ నెలలో 15 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న గ్రామీణ పురుషులలో డబ్ల్యూపీఆర్ 74.5 శాతంగా ఉంది. అదే సమయంలో గ్రామీణ మహిళల్లో డబ్యూపీఆర్ 36.5శాతం గా నమోదైంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో, ఇదే కాలంలో పురుషులలో 70.7శాతం నమోదు కాగా, మహిళల్లో ఇది 22.9 శాతంగా ఉన్నట్లు నివేదికలు తెలిపింది.
పట్టణాల్లో మెరుగుదల- గ్రామాల్లో ఒత్తిడి
ఈ గణాంకాలు చూస్తే ఉద్యోగాల సృష్టి సమానంగా జరగడం లేదని స్పష్టమవుతోంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మెరుగ్గా ఉండటంతో ఉపాధి పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడుతున్నప్పటికీ, గ్రామీణ ప్రాంతాలు మాత్రం ఇంకా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయని నివేదిక విశ్లేషించింది.
