'స్మార్ట్ బోర్డర్' ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం గ్రీన్సిగ్నల్- బంగ్లా, పాక్ సరిహద్దులు ఇక సేఫ్!
వచ్చే ఏడాదిలో 'స్మార్ట్ బోర్డర్' ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్న కేంద్రం- కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా వెల్లడి
Published : May 22, 2026 at 3:27 PM IST
Amit Shah on Border Fencing : పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్తో ఉన్న 6,000 కిలోమీటర్ల సరిహద్దును పటిష్టంగా మార్చడానికి కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ ప్రాంతాల జనాభా స్వరూపాన్ని మార్చే కుట్రలకు చెక్ పెట్టే విధంగా వచ్చే ఏడాదిలో 'స్మార్ట్ బోర్డర్' ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనుంది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా శుక్రవారం ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. దిల్లీలో బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (బీఎస్ఎఫ్) నిర్వహించిన వార్షిక రుస్తమ్జీ మెమోరియల్ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. సరిహద్దు చొరబాట్లపై జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని ప్రకటిస్తూ, ప్రతి అక్రమ వలసదారుడిని వెనక్కి పంపడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
"బీఎస్ఎఫ్ ఏర్పడిన 60వ సంవత్సరంలో మేము ఈ స్మార్ట్ బోర్డర్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నాం. పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులను అభేద్యంగా మారుస్తామని బీఎస్ఎఫ్ దళాలకు నేను హామీ ఇస్తున్నాను. వచ్చే ఏడాదిలోగా పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల వెంబడి 'బలమైన భద్రతా గ్రిడ్'ను ఏర్పాటు చేయాలని మోదీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. స్మార్ట్ సరిహద్దుకు సాంకేతికత, డ్రోన్లు, రాడార్లు, స్మార్ట్ కెమెరాలు సహాయపడతాయి. ఒక సమస్యను నియంత్రించడం భద్రత కాదు. దానిని మూలాల నుంచి నిర్మూలించడమే నిజమైన విధానం. బీఎస్ఎఫ్ ఇప్పుడు చొరబాటుకు వ్యతిరేకంగా అదే దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగాలి."
--అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah says, " now the time has come to stop the infiltration program that has been going on for years without any restrictions... many retired police officers told me not to undertake the naxal-free campaign... they said the same to the…
దేశంలోకి చొరబడిన ప్రతి ఒక్కరినీ గుర్తించి, వారిని భారతదేశం వెలుపలికి పంపిస్తామని అమిత్ షా మరోసారి స్పష్టం చేశారు. చొరబాటు, పశువుల అక్రమ రవాణా మార్గాలను గుర్తించి, వాటిని అరికట్టేందుకు రాష్ట్ర పోలీసులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, గ్రామ అధికారులతో నేరుగా సమన్వయం చేసుకుంటూ తమ నిఘా వ్యవస్థను విస్తరించాలని బీఎస్ఎఫ్ను కోరారు. బంగాల్, అసోం, త్రిపుర ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం చేసుకుంటే ఈ భద్రతా వ్యవస్థను సులభతరం చేసుకోవచ్చని అన్నారు. ఈ మేరకు మూడు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో హోం మంత్రిత్వ శాఖ త్వరలో సమావేశం కానుందని వివరించారు. గతంలో ప్రకటించిన ఉన్నత స్థాయి జనాభా మిషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రకటిస్తుందని తెలిపారు.
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah says, " now, in tripura, assam, and west bengal, there are governments that, as a matter of policy, believe that there should be no infiltration into the country... in the coming days, we will be holding a meeting with the chief…
"ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతున్న చొరబాట్లను అడ్డుకోవడానికి ఇప్పుడు సమయం ఆసన్నమైంది. నక్సల్ రహిత ఉద్యమాన్ని చేపట్టవద్దని చాలా మంది రిటైర్డ్ పోలీసు అధికారులు నాతో చెప్పారు. ప్రధానమంత్రితో కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు. కానీ భారత ప్రభుత్వం తన నిర్ణయంపై దృఢంగా నిలిచింది. ఐదు దశాబ్దాల నాటి సమస్య ఇప్పుడు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. భారతదేశం ఇప్పుడు నక్సల్ రహిత దేశంగా మారింది. ఇప్పుడు చొరబాట్లను ఎదుర్కోవడంలో BSF కూడా అదే సంకల్పంతో ముందుకు సాగాలి. ప్రధానమంత్రి 'హై పవర్ డెమోగ్రఫీ మిషన్'ను ప్రారంభించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రకటిస్తాం. ఈ పథకం ద్వారా గుర్తించిన కీలక ప్రదేశాలు BSF, సరిహద్దు భద్రతా దళ సిబ్బందికి అందుబాటులోకి వస్తాయి."
--అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
"బీఎస్ఎఫ్ ఏర్పడిన నాటి నుంచి యావత్ దేశానికి సంపూర్ణ భద్రతను కల్పిస్తూ, దేశాన్ని ఆందోళన రహితంగా మార్చింది. 1965లో కేవలం 25 బెటాలియన్లతో ప్రారంభమైన బీఎస్ఎఫ్, ఇప్పుడు 27 లక్షల మంది సిబ్బందితో బలమైన దళంగా ఎదిగింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సరిహద్దు రక్షక దళంగా అవతరించడం ఎంతో గర్వకారణం. దేశంలోని అత్యంత కష్టతరమైన, సున్నితమైన రెండు సరిహద్దులను కాపాడుతూ బీఎస్ఎఫ్ ఎన్నడూ వెనుకాడలేదు. ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురైనా చివరకు శత్రువు ఓటమిని చవిచూశాడు. మీరు ఎప్పుడూ భారతదేశాన్ని తలవంచనివ్వలేదు. జాతీయ భద్రత అనే ఈ బృహత్ నిర్మాణం మీ అకుంఠిత ధైర్యం, వీరత్వం, అత్యున్నత త్యాగాలపైనే దృఢంగా నిలబడి ఉంది." అని బీఎస్ఎఫ్ను అమిత్ షా కొనియాడారు.
