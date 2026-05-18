ETV Bharat / bharat

అమెరికా ఆంక్షలు ఉన్నా- రష్యా నుంచి చమురు కొంటాం: భారత్​

దేశ అవసరాల ఆధారంగా- లాభసాటిగా ఉంటే, రష్యా నుంచి ముడిచమురు కొంటాం- పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ వెల్లడి

India To Keep Buying Russian Oil
India To Keep Buying Russian Oil (ANI (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India To Keep Buying Russian Oil : అమెరికా ఆంక్షల మినహాయింపులతో సంబంధం లేకుండా రష్యా నుంచి భారత్​ చమురును కొనుగోలు చేస్తోందని ట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ సోమవారం తెలిపారు. తక్కువ ధరకు లభించడం సహా, దేశం అవసరాల ఆధారంగగా మున్ముందు కూడా దీనిని కొనసాగిస్తామని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

"రష్యా చమురుపై అమెరికా మినహాయింపులు గురించి నేను ఒక విషయం చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. మేము గతంలో కూడా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేశాం. మినహాయింపునకు ముందు, మినహియింపు ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నాం."
- సుజాత శర్మ, పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ

వ్యాపార లాభాలే ప్రధానం
భారతదేశం చమురు కొనే నిర్ణయాలు ప్రధానంగా వ్యాపార లాభాలు, చమురు ఎంత వరకు అందుబాటులో ఉంది అనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని సుజాత శర్మ స్పష్టం చేశారు. "మేము చమురు కొనడానికి ముఖ్యంగా వ్యాపార లాభం ఉండాలి" అని ఆమె తేల్చిచెప్పారు.

తగినంత చమురు సరఫరా ఉంది!
ప్రస్తుతం ముడిచమురు సరఫరాకు ఎలాంటి కొరత లేదని, ముందే చేసుకున్న ఒప్పందాల వల్ల తగినంత చమురు ఆందుబాటులో ఉందని సుజాత శర్మ తెలిపారు. సముద్రమార్గం ద్వారా వచ్చే రష్యా ముడి చమురు అమ్మడానికి, డెలివరీ చేయడానికి అమెరికా ఇచ్చిన తాత్కాలిక ఆంక్షల మినహాయింపు గడువు మే 16తో ముగిసింది. ఈ గడువు పొడిగించడంపై ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వకుండా అమెరికా దీనిని ముగించడం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం.

ఇరాన్​పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో మార్కెట్ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ మొదట మార్చి నెలలో రష్యా ఆయిల్​ కొనుగోలు చేసే విషయంలో ఆంక్షలు తొలగించింది. తర్వాత ఏప్రిల్​ దీనిని మళ్లీ పొడిగించింది. తాజాగా ఆ గడువు ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో సుజాత శర్మ మాట్లాడుతూ, "అమెరికా ఆంక్షల మినహాయింపు ఉన్నా, లేకున్నా, అది చమురు లభ్యతపై ప్రభావం చూపదు" అని స్పష్టం చేశారు.

రష్యాపై ఆంక్షలు ఎందుకంటే?
ఉక్రెయిన్​పై రష్యా దాడి చేయడంతో పాశ్యాత్య దేశాలు రష్యాపై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాయి. దీని వల్ల రష్యా మార్కెట్లకు ఇబ్బంది ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో 2022 నుంచి భారత్​కు రష్యా తక్కువ ధరకే ముడిచమురు విక్రయిస్తోంది. అది మన దేశ ముడిచమురు దిగుమతుల్లో ముఖ్యభాగమైంది. ఈ విధంగా ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద చమురు దిగుమతి, వినియోగదేశమైన భారత్​, తక్కువ ధరకు లభిస్తున్న రష్యా ఆయిల్​ను కొనుగోలు చేయడం పెంచింది. ఇది దేశీయ కంపెనీలు అంతర్జాతీయంగా ఆయిల్​ ఖర్చులను తట్టుకోవడానికి సహాయపడింది.

వాస్తవానికి, రష్యాపై అమెరికా, యూరోపియన్ దేశాలు ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ, దాని ముడిచమురుపై మాత్రం నేరుగా ఆంక్షలు మోపలేదు. అయితే​ ఇటీవలి నెలల్లో రష్యాలోని పెద్ద చమురు కంపెనీలైన రోస్నెఫ్ట్​, లుకోయిల్ వంటి వాటిపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. వీటితోపాటు కొన్ని నౌకలు, బ్యాంకింగ్ మార్గాలపై కూడా ఆంక్షలు మోపింది. అయినప్పటికీ, రష్యా చమురు ఆంక్షల జాబితాలో లేదు. దీనితో ఆంక్షలు లేని నౌకలను వాడుతూ, నిబంధనలకు లోబడిన బ్యాంకులు, బీమా మార్గాల ద్వారా రష్యా, భారతదేశానికి ముడిచమురును సరఫరా చేస్తోంది.

కెప్లర్ డేటా ప్రకారం, మే నెలలో భారతదేశానికి రష్యా చమురు దిగుమతులు రోజుకు సగటున 1.9 మిలియన్​ బ్యారెళ్లకు చేరవచ్చని అంచనా. ఇది ఒక రికార్డు. ఇక బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు, యుద్ధానికి ముందు కంటే 50 శాతానికి పైగా పెరిగినప్పటికీ, రష్యా చౌకగా చేస్తున్న చమురు సరఫరా వల్ల భారత్​కు ఎంతో మేలు చేకూరుతోంది. అందుకే సమీప భవిష్యత్​లో భారత్​- రష్యా నుంచి చమురు కొనడం ఆపే అవకాశం లేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా- భారత్‌కు నార్వే అండగా నిలిచింది: ప్రధాని మోదీ

ఇరాన్ సరికొత్త వ్యూహం- అండర్​సీ కేబుల్స్‌పై టోల్- అమెరికన్ టెక్​ కంపెనీలే టార్గెట్​!

TAGGED:

WHY INDIA BUYING RUSSIAN OIL
US SANCTIONS WAIVERS ON RUSSIA
INDIA OIL IMPORTS FROM RUSSIA
SUJATA SHARMA ON RUSSIA OIL IMPORTS
INDIA TO KEEP BUYING RUSSIAN OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.