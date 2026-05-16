పాక్‌కు మరోసారి భారత్ కౌంటర్- సింధూ జలాలపై ఆర్బిట్రేషన్ కోర్టు తీర్పు చెల్లదన్న కేంద్రం

సింధూ జలాల వివాదంపై పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ తీర్పును తిరస్కరించిన భారత్- అక్రమంగా ఏర్పాటైన కోర్టుకు చట్టబద్ధత లేదన్న విదేశాంగ శాఖ- పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిన కేంద్రం

Indus Water Treaty
Baglihar Hydroelectric Power Project on the Chenab River in Ramban (ANI)
Published : May 16, 2026 at 9:20 PM IST

Indus Water Treaty : పాకిస్థాన్‌తో ఉన్న సింధూ జలాల ఒప్పందం విషయంలో భారత్ మరోసారి తన కఠిన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ (ఐడబ్ల్యూటీ)కి సంబంధించిన వివాదంపై పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ (పీ‌సీఏ) పరిధిలో ఏర్పాటైన కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ (సీఓఏ) ఇచ్చిన తీర్పును భారత్ పూర్తిగా తిరస్కరించింది. ఆ కోర్టుకు చట్టబద్ధత లేదని, దాని పరిధిని భారత్ ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

శనివారం మీడియా ప్రశ్నలకు స్పందించిన విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్‌లో కీలక ప్రకటన చేశారు. 2026 మే 15న సీఓఏ మాక్సిమమ్ పాండేజ్ అంశంపై ఒక అవార్డు జారీ చేసిందని తెలిపారు. అయితే ఆ తీర్పును భారత్ పూర్తిగా తిరస్కరిస్తోందన్నారు. గతంలో కోర్టు ఇచ్చిన అన్ని నిర్ణయాలనూ భారత్ అంగీకరించలేదని, ఇప్పటికీ అదే వైఖరిలో కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు. "అక్రమంగా ఏర్పాటైన ఈ కోర్టును భారత్ ఎప్పుడూ గుర్తించలేదు. ఈ కోర్టు ద్వారా జరిగే ప్రక్రియలు, తీర్పులు, నిర్ణయాలు అన్నీ చెల్లవు. సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసే భారత నిర్ణయం యథాతథంగా కొనసాగుతుంది" అని జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.

ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ 1960లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య కుదిరిన కీలక జల ఒప్పందం. ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వంలో అప్పటి భారత ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, పాక్ అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఇండస్ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని ఆరు ప్రధాన నదుల జలాలను రెండు దేశాలు పంచుకుంటున్నాయి. ఇండస్, జీలమ్, చెనాబ్ నదులపై ప్రధాన హక్కులు పాకిస్థాన్‌కు ఉండగా, రవి, బియాస్, సట్లెజ్ నదుల వినియోగ హక్కులు భారత్‌కు కేటాయించారు. అలాగే జల వినియోగం, డేటా పంచుకోవడం, ఆనకట్టల నిర్మాణం, వివాద పరిష్కార విధానాలపై కూడా ఈ ఒప్పందంలో స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఏవైనా సాంకేతిక వివాదాలు తలెత్తితే ముందుగా న్యూట్రల్ ఎక్స్‌పర్ట్ ద్వారా పరిష్కరించాలనే నిబంధన ఉంది. అయితే పాకిస్థాన్ ఈ నిబంధనలను పక్కనబెట్టి నేరుగా ఆర్బిట్రేషన్ ప్రక్రియకు వెళ్లిందని భారత్ ఆరోపిస్తోంది.

ఇదే కారణంగా పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడిన కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ చట్టబద్ధం కాదని భారత్ మొదటి నుంచీ చెబుతోంది. ఈ కోర్టు ఏర్పాటు ఇండస్ ఒప్పంద నిబంధనలకు విరుద్ధమని, అందువల్ల దాని తీర్పులకు ఎలాంటి విలువ లేదని భారత ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది. ఇక 2025 ఏప్రిల్ 22న జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పహల్గామ్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్-పాక్ సంబంధాలు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఆ దాడిలో 26 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనకు పాకిస్థాన్ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రవాద సంస్థలే కారణమని భారత్ ఆరోపించింది.

అనంతరం పాకిస్థాన్‌పై పలు కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం, సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. ఒప్పందాన్ని ఏకపక్షంగా నిలిపివేయడం సాధ్యమా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తినా, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న దేశంతో సాధారణ సహకారం కొనసాగించడం సాధ్యం కాదని భారత్ స్పష్టం చేసింది. జాతీయ భద్రతే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని కేంద్రం పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండగా, సింధూ జలాల విడుదలపై పాకిస్థాన్ పీ‌సీఏను ఆశ్రయించింది. ముఖ్యంగా భారత ప్రాజెక్టుల కారణంగా తమకు కేటాయించిన నీటి ప్రవాహం ప్రభావితమవుతోందని పాక్ వాదిస్తోంది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ తాజాగా మరో అవార్డు జారీ చేసింది. అయితే భారత్ మాత్రం ఈ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని చెల్లనిదిగా కొట్టిపారేస్తోంది.

నెదర్లాండ్స్‌లోని ది హేగ్ నగరంలో ఉన్న పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఒక అంతర్ ప్రభుత్వ సంస్థ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాల మధ్య తలెత్తే వివాదాల పరిష్కారానికి ఇది వేదికగా పనిచేస్తుంది. భారత్ కూడా ఈ సంస్థకు సభ్యదేశమే అయినప్పటికీ, సింధూ జలాల అంశంలో ఏర్పాటైన ప్రత్యేక ఆర్బిట్రేషన్ ట్రైబ్యునల్‌ను మాత్రం భారత్ అంగీకరించలేదు. ప్రస్తుతం ఇండస్ జలాల వివాదం మరోసారి భారత్-పాక్ మధ్య దౌత్య ఉద్రిక్తతలకు దారితీస్తోంది.

