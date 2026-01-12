ETV Bharat / bharat

అమెరికాకు భారత్​ కీలకమైన భాగస్వామి: యూఎస్​ రాయబారి సెర్గియో గోర్

భారత్‌కు అమెరికా రాయబారిగా అధికారికంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సెర్గియో గోర్‌- భారత్​, అమెరికా సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు

US Ambassador on India
US Ambassador Sergio Gor (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

January 12, 2026

US Ambassador on India : నిజమైన మిత్రులు తమ మధ్య ఉన్న అభిప్రాయభేదాలను, సమస్యలను పరిష్కరించుకోగలరని భారత్‌లో అమెరికా నూతన రాయబారి సెర్గియో గోర్ అన్నారు. భారత్‌, అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌లను ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాకు భారత్​ కీలక భాగస్వామి అని పేర్కొన్నారు.

ఒకటి లేదా రెండేళ్లలో ట్రంప్‌, భారత్‌ పర్యటనకు వస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు సెర్గియో గోర్ తెలిపారు. భారత్‌- అమెరికా మధ్య దౌత్య సంబంధాలను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తన వద్ద స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉందని చెప్పారు. పరస్పర ప్రయోజకనర ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఇరు దేశాలు మధ్య చురుగ్గా చర్చలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు.

US AMBASSADOR ON INDIA
US AMBASSADOR ON INDIA

