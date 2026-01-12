అమెరికాకు భారత్ కీలకమైన భాగస్వామి: యూఎస్ రాయబారి సెర్గియో గోర్
భారత్కు అమెరికా రాయబారిగా అధికారికంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సెర్గియో గోర్- భారత్, అమెరికా సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : January 12, 2026 at 12:51 PM IST
US Ambassador on India : నిజమైన మిత్రులు తమ మధ్య ఉన్న అభిప్రాయభేదాలను, సమస్యలను పరిష్కరించుకోగలరని భారత్లో అమెరికా నూతన రాయబారి సెర్గియో గోర్ అన్నారు. భారత్, అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్లను ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాకు భారత్ కీలక భాగస్వామి అని పేర్కొన్నారు.
ఒకటి లేదా రెండేళ్లలో ట్రంప్, భారత్ పర్యటనకు వస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు సెర్గియో గోర్ తెలిపారు. భారత్- అమెరికా మధ్య దౌత్య సంబంధాలను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తన వద్ద స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉందని చెప్పారు. పరస్పర ప్రయోజకనర ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఇరు దేశాలు మధ్య చురుగ్గా చర్చలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు.