'ప్రమాదకరమైన ఉద్రిక్తత'- UAE అణు విద్యుత్‌ కేంద్రంపై డ్రోన్‌ దాడిని ఖండించిన భారత్

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లోని బరాకా అణు విద్యుత్‌ కేంద్రం లక్ష్యంగా డ్రోన్‌ దాడి- తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన భారత్- ఇరు పక్షాలు సంయమనం పాటించాలని విజ్ఞప్తి

India On UAE Nuclear Power Plant Attacked
Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi's Western desert (AP Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 10:33 AM IST

India On UAE Nuclear Power Plant Attacked : యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లోని బరాకా అణు విద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో జరిగిన డ్రోన్ దాడిపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనను ప్రమాదకరమైన ఉద్రిక్తతగా అభివర్ణించింది. ఇరు పక్షాలు తక్షణమే సంయమనం పాటించాలని కోరింది. ఇటువంటి చర్యలు (దాడులు) ఆమోదయోగ్యం కావని స్పష్టం చేసింది. అన్ని పక్షాలు చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా వివాదాలను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

