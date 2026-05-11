దేశంలో 60 రోజులకు సరిపడా ఇంధనం- 45 రోజులకు సరిపోయేంత LPG నిల్వలు ఉన్నాయ్ : రాజ్నాథ్ సింగ్
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం- అప్రమత్తమైన నరేంద్ర మోదీ సర్కార్- ఈ క్రమంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన రాజ్నాథ్- రెండు నెలలకు సరిపడా ముడిచమురు, నేచురల్ గ్యాస్ ఉన్నట్లు వెల్లడి
Published : May 11, 2026 at 8:58 PM IST
Rajnath Singh On Lpg Stocks India : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సరఫరా గొలుసులను కాపాడటానికి, ఇంధన సరఫరాలకు అంతరాయం కలగకుండా చూసేందుకు భారత్ పటిష్ఠమైన చర్యలు చేపట్టిందని తెలిపారు. ప్రపంచ అస్థిరతను ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం సముద్ర భద్రతకు, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని స్పష్టం చేశారు. భారతదేశ విదేశీ మారక నిల్వలను పరిరక్షించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తిని అమలు చేసేందుకు పటిష్ఠమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రాజ్నాథ్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. భారత్ వద్ద 60 రోజులకు సరిపడా ముడి చమురు, సహజ వాయువు, 45 రోజుల ఎల్పీజీ నిల్వలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
ఇంధన కొరతపై ఆందోళనలు వద్దు- ప్రశాంతంగా ఉండండి : రాజ్నాథ్
"దేశీయ ఇంధన వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవడానికి ఇతర దేశాలు అత్యవసర చర్యలు తీసుకున్నాయి. అయితే ఇంధన వినియోగం విషయంలో మాత్రం భారత్ సురక్షిత స్థానంలో ఉంది. ఏ పెట్రోలియం ఉత్పత్తి కొరత దేశంలో లేదు. భారత్ వద్ద 60 రోజులకు సరిపడా ముడి చమురు, నేచురల్ గ్యాస్, 45 రోజులకు సరిపడా ఎల్పీజీ నిల్వలు ఉన్నాయి. విదేశీ మారక నిల్వలు 703 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఉన్నాయి. భారత్ నాలుగో అతిపెద్ద పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ఎగుమతిదారు. ఇండియా 150కి పైగా దేశాలకు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తోంది. దేశీయ డిమాండ్ను పూర్తిగా తీరుస్తోంది. కానీ అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు చాలా అధిక స్థాయిలో కొనసాగుతున్నందున దేశం చాలా భారాన్ని మోస్తోంది. ఇంధన పొదుపు ఈ భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. సరఫరా గొలుసులలో కొరత లేదా అంతరాయాలను నివారించడానికి అన్ని పటిష్ఠమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఇంధన కొరతపై ప్రజలు భయాందోళనలకు గురికావొద్దు. ప్రశాంతంగా ఉండాలి" అని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు.
'అదే భారత్ ప్రధాన లక్ష్యం'
ప్రస్తుతం ఇంధన సరఫరా నిరంతరాయంగా కొనసాగేలా చూడటం, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడం, సముద్ర వాణిజ్య మార్గాలు సురక్షితంగా ఉండేలా చూడటం భారత్ ప్రధాన లక్ష్యమని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ వెల్లడించారు. ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి సంబంధిత అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. భవిష్యత్ ఇంధన భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని సరఫరా గొలుసు అంతరాయాల వల్ల తలెత్తే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వ్యూహాత్మక నిల్వల అవసరాలను పునర్ పరిశీలించాలని పిలుపునిచ్చారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని కేవలం ఒక ప్రత్యేక సంఘటనగా చూడకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే నేటి పరస్పర అనుసంధాన ప్రపంచ వాతావరణంలో ఏ రకమైన అంతర్జాతీయ సంక్షోభమైనా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా అన్ని దేశాలను ప్రభావితం చేస్తుందన్నారు.
"పశ్చిమాసియాలో సంఘర్షణ మొదలై 70 రోజులకు పైగా గడిచినా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఈ అస్థిరత కాలంలో కూడా పెట్రోలియం ధరలు స్థిరంగా ఉన్న అతికొద్ది దేశాలలో భారత్ ఒకటి. అనేక దేశాలలో పెట్రోలియం ధరలు 30-70 శాతం వరకు పెరిగాయి. అయినప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆకాశాన్నంటుతున్న ధరల భారం భారత పౌరులపై పడకుండా ఉండేందుకు భారతదేశపు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు రోజుకు దాదాపు రూ. 1,000 కోట్ల నష్టాలను భరించాయి. అయితే ఇంధన కొరతపై ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజలకు అవసరమైన నిత్యావసర వస్తువులు దేశంలో సమృద్ధిగా ఉన్నాయి" అని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
రాజ్నాథ్ అధ్యక్షతన మీటింగ్
పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితిని పర్యవేక్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన అనధికార మంత్రుల బృందం (ఐజీఓఎం) ఉన్నత స్థాయి సమావేశం కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో కేంద్ర రసాయనాలు, ఎరువుల శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా, పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ, రైల్వే, సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, ఓడరేవులు, నౌకా రవాణా శాఖ మంత్రి శర్బానంద సోనోవాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
