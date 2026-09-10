అంతరిక్షం అందరిదీ- బాధ్యత కూడా సమష్టిగా ఉండాలి : ప్రధాని మోదీ
పారిస్లో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ స్పేస్ సమ్మిట్లో మోదీ వర్చువల్ ప్రసంగం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
Published : September 10, 2026 at 3:51 PM IST
PM Modi On Space : అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేశారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. సురక్షితమైన, భద్రమైన, సుస్థిరమైన అంతరిక్ష వ్యవస్థకు భారత్ మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు కొనసాగాలని పేర్కొన్నారు. పారిస్లో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ స్పేస్ సమ్మిట్ను గురువారం వర్చువల్గా ఉద్దేశించి ప్రధాని ప్రసంగించారు. అంతరిక్షం అందించే అవకాశాలకు హద్దులు లేవని, అయితే దానిపై మనందరి బాధ్యత ఉమ్మడిదేనని మోదీ పేర్కొన్నారు. భారత్ తదుపరి తరం అంతరిక్ష పరిశోధన, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఫ్రాన్స్తో పాటు ఇతర దేశాలు భాగస్వాములు కావాలని మోదీ ఆహ్వానించారు.