కష్టకాలంలో భారత్ మాకు అండగా నిలిచింది: ఇరాన్

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మజిద్ హకీమ్ కీలక కామెంట్స్- భారత్ చూపిన ఆదరణకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన టెహ్రాన్ నేత

ABDUL MAJID HAKEEM ILAHI
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 13, 2026 at 8:59 AM IST

India Solidarity with Iran: యుద్ధ సమయంలో భారత ప్రభుత్వం, ఇక్కడి ప్రజలు తమకు మద్దతుగా నిలిచారని ఇరాన్ పేర్కొంది. భారత్ చూపిన ఆదరణపై హర్షం వ్యక్తం చేసింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడుల్లో మరణించిన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించి 40 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా దిల్లీలో సంతాప కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హాజరైన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అధికారిక ప్రతినిధి అబ్దుల్ మజిద్ హకీమ్ ఇలాహి కీలక కామెంట్స్ చేసారు. యుద్ధం సమయంలో భారత్ చూపిన సానుభూతికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. న్యాయం వైపు నిలబడే విషయంలో భారతీయులు ఎప్పుడూ ముందుంటారని మజిద్ హకీమ్ ఇలాహి కొనియాడారు. అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని ఇలాహి 'అమరవీరుడు'గా అభివర్ణించారు. ఖమేనీ తన జీవితాన్ని అణగారిన వర్గాల కోసం అంకితం చేశారన్నారు.

"భారత్ మాకు మద్దతుగా నిలించింది. ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అయతుల్లా మరణానికి నేటితో 40 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా జరిగిన ఈ సభలో ప్రభుత్వ అధికారులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వారందరికీ మేము కృతజ్ఞులు"

- అబ్దుల్ మజిద్ హకీమ్

