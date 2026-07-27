భారత నావికుడి మృతిపై కేంద్రం సీరియస్- ఉక్రెయిన్ దౌత్యవేత్తకు సమన్లు
భారత నావికుడి మృతిని తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్- వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని స్పష్టం
Published : July 27, 2026 at 4:42 PM IST
India Summons Ukraine Diplomat : నల్ల సముద్రంలో ఓ వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో భారత నావికుడు మరణించిన నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ అంబాసిడర్కు భారత్ సమన్లు జారీ చేసింది. భారత నావికుడి మృతిని తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్, ఉక్రెయిన్ రాయబారి ఒలెక్సాండర్ పోలిష్చుక్ను సోమవారం దిల్లీలోని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు రప్పించింది. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని, సముద్ర వాణిజ్య భద్రతను నిర్ధరించాలని ఘర్షణలో భాగమైన దేశాలకు సూచించింది. వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడంపై భారత్కు ఉన్న తీవ్ర ఆందోళనలను ఉక్రెయిన్ అధికారులకు తెలియజేయాలని రాయబారిని కోరారు. అమాయక పౌర నావికుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే ఇలాంటి చర్యలు ఆమోదయోగ్యం కావని, వాటిని నివారించాలని భారత్ స్పష్టం చేసింది. జూలై 18న నల్ల సముద్రంలో 'MV OMORFI' అనే వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన ఘోర దాడిలో ఒక భారతీయ నావికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మరణించిన నావికుడిని 'చీఫ్ ఆఫీసర్ సాగర్ గుప్తా'గా గుర్తించారు. దాడి జరిగినప్పుడు ఆ నౌకలో 10 మంది సిబ్బంది ఉన్నారని, వారిలో ముగ్గురు భారతీయులని పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన మంత్రిత్వ శాఖ ఉక్రెయిన్ రాయబారికి సమన్లు జారీ చేసింది.
భారత్, ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రుల చర్చలు
మరోవైపు నల్ల సముద్రంలో క్షీణిస్తున్న భద్రతా పరిస్థితుల కారణంగా భారత నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ఉక్రెయిన్ సంతాపం తెలిపింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్కు ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రీ సిబిహా సంతాపం తెలిపారని భారత్లోని ఉక్రెయిన్ రాయబార కార్యాలయం సోమవారం వెల్లడించింది. నల్ల సముద్రంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారతీయ నావికుల కుటుంబాలకు ఉక్రెయిన్ రాయబార కార్యాలయం తన ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేసింది. ఆ ప్రాంతంలోని భద్రతా పరిస్థితులపై చర్చించేందుకు సిబిహా- జైశంకర్ మధ్య చర్చ జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపింది. "ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి చేసిన ప్రతిపాదన మేరకు నల్ల సముద్ర ప్రాంతంలోని ప్రస్తుత భద్రతా పరిస్థితులపై వివరంగా చర్చించడానికి మా రెండు దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల మధ్య సమీప భవిష్యత్తులో చర్చ జరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం" అని ఆ ప్రకటన తెలిపింది. రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, నల్ల సముద్రంలో మారుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఆదివారం ఒడెసా ఓడరేవులో నలుగురు భారతీయులతో వెళ్తున్న 'MV AGN Ragnar' వాణిజ్య నౌకపై దాడి జరగ్గా, ఇద్దరు సురక్షితంగా ఉన్నారని, మరో ఇద్దరి సమాచారం తెలియాల్సి ఉందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ప్రస్తుతం గాలింపు, సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, సంబంధిత అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. అంతకుముందు జూలై 19న ఒడెసా రేవు నుంచి బయలుదేరుతున్న 'ఎంవీ గోల్డెన్ లియో' నౌకపై జరిగిన దాడిలో నలుగురు భారతీయులు మరణించగా, ఒకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో నల్ల సముద్రం, పరిసర ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య నౌకల్లో ఉపాధి పొందాలనుకునే భారతీయులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న భద్రతా ప్రమాదాలను అంచనా వేసుకున్న తర్వాతే ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలను స్వీకరించాలని సూచించింది. ఉద్యోగ నిబంధనలు అంతర్జాతీయ సముద్రయాన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. అలాగే, కాన్సులర్ సహాయం అవసరమైన భారతీయులు ఆ ప్రాంతంలోని భారత రాయబార కార్యాలయాన్ని లేదా కాన్సులేట్లను సంప్రదించాలని సూచించింది.