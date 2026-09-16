భారత నౌకను ఢీకొట్టిన దాయాది నౌక- పాకిస్థాన్ దౌత్యవేత్తకు సమన్లు జారీ
అంతర్జాతీయ జలాల్లో భారత నౌకను ఢీకొట్టిన ఘటనపై విదేశాంగశాఖ ఆగ్రహం- పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ను పిలిచి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసిన విదేశాంగశాఖ
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
Published : September 16, 2026 at 1:34 PM IST
India Summons Pakistan CDA : అరేబియా సముద్రంలో భారత చెందిన ఓ నౌకను పాకిస్థాన్ నౌక ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ ఘటనపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. అంగీకరించలేని, వృత్తిపరమైన ప్రమాణాలకు విరుద్ధమైన ప్రవర్తన అంటూ పాకిస్థాన్కు నిరసన తెలిపింది. ఈ మేరకు దిల్లీలో పాక్ దౌత్యవేత్త బుధవారం మధ్యాహ్నం భారత విదేశాంగ శాఖ సమన్లు జారీ చేసింది.
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