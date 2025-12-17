బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్కు భారత్ సమన్లు జారీ
భారత్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న బంగ్లాదేశ్ నాయకులు- ఢాకాలోని భారత్ హైకమిషనర్కు బెదింపులు- సీరియస్గా స్పందించిన ఎంఈఏ
Published : December 17, 2025 at 2:19 PM IST
India Summons Bangladesh Envoy : దిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్కు బుధవారం భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) సమన్లు జారీ చేసింది. ఢాకాలోని భారత హైకమిషన్కు బెదిరింపులు రావడం, ఇండియాకు వ్యతిరేకంగా ఆ దేశ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను విదేశాంగ శాఖ సీరియస్గా తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దిల్లీలోని బంగ్లా హైకమిషనర్ మహమ్మద్ రియాజ్ హమీదుల్లాకు భారత విదేశాంగ శాఖ సమన్లు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
భారత్ కనుక బంగ్లాదేశ్ను అస్థిరపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఇండియాలోని ఈశాన్య రాష్ట్రాలను ముట్టడిస్తామని, ఇందుకు ఆయా చోట్ల వేర్పాటువాద శక్తులకు మద్దతు ఇవ్వాలని సోమవారం బంగ్లాదేశ్ ఎన్సీపీ(నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ) నేత హస్నత్ అబ్దుల్లా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.