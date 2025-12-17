ETV Bharat / bharat

బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్​కు భారత్ సమన్లు జారీ

భారత్​పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న బంగ్లాదేశ్ నాయకులు- ఢాకాలోని భారత్ హైకమిషనర్​కు బెదింపులు- సీరియస్​గా స్పందించిన ఎంఈఏ

India Summons Bangladesh Envoy
India Summons Bangladesh Envoy (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Summons Bangladesh Envoy : దిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్‌ హైకమిషనర్‌కు బుధవారం భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) సమన్లు జారీ చేసింది. ఢాకాలోని భారత హైకమిషన్‌కు బెదిరింపులు రావడం, ఇండియాకు వ్యతిరేకంగా ఆ దేశ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను విదేశాంగ శాఖ సీరియస్​గా తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దిల్లీలోని బంగ్లా హైకమిషనర్‌ మహమ్మద్ రియాజ్ హమీదుల్లాకు భారత విదేశాంగ శాఖ సమన్లు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

భారత్​ కనుక బంగ్లాదేశ్​ను అస్థిరపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఇండియాలోని ఈశాన్య రాష్ట్రాలను ముట్టడిస్తామని, ఇందుకు ఆయా చోట్ల వేర్పాటువాద శక్తులకు మద్దతు ఇవ్వాలని సోమవారం బంగ్లాదేశ్ ఎన్​సీపీ(నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ) నేత హస్నత్ అబ్దుల్లా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TAGGED:

INDIA SUMMONS M RIAZ
MEA SUMMONS BANGLADESH ENVOY
INDIAN HIGH COMMISSION IN DHAKA
INDIAN HIGHCOMMISSION SECURITY
INDIA SUMMONS BANGLADESH ENVOY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.