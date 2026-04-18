హర్మూజ్‌లో ఉద్రిక్తతలు- భారత నౌకలపై కాల్పులు- ఇరాన్‌కు భారత్ సమన్లు

హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు భారతీయ నౌకలపై ఇరాన్ గన్‌బోట్ల హెచ్చరిక కాల్పులు-ఇరాన్ రాయబారికి భారత్ సమన్లు- తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం- జలసంధి మూసివేతతో గల్ఫ్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు

Strait of Hormuz
Strait of Hormuz (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 7:50 PM IST

India Summons To Iran : చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు భారతీయ వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్‌కు చెందిన గన్‌బోట్లు హెచ్చరిక కాల్పులు జరిపిన ఘటనపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఆ ఘటనపై వివరణ కోరుతూ దిల్లీలోని ఇరాన్ రాయబారికి సమన్లు జారీ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. అంతర్జాతీయ చమురు రవాణాకు కీలకమైన మార్గంలో జరిగిన ఆ పరిణామం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఒమన్‌కు ఈశాన్య దిశగా వెనక్కి!
ప్రభుత్వ ఉన్నతస్థాయి వర్గాల ప్రకారం, ఇరాన్​కు చెందిన గన్​బోట్లు హెచ్చరిక కాల్పుల్లో సిబ్బందికి ఎలాంటి గాయాలు జరగలేదు. నౌకలకు కూడా పెద్దగా నష్టం వాటిల్లలేదని తెలుస్తోంది. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆ రెండు నౌకలు తమ ప్రయాణాన్ని మధ్యలోనే నిలిపివేసి, ఒమన్‌కు ఈశాన్య దిశగా వెనక్కి మళ్లినట్లు సమాచారం. దాడికి గురైన నౌకల్లో ఒకటి వెరీ లార్జ్ క్రూడ్ క్యారియర్ (VLCC)గా గుర్తించారు.

ఒక్క రోజులోనే మళ్లీ మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటన
భారీ పరిమాణంలో ఉండే ఆ ట్యాంకర్లు ముడి చమురును సుదూర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఉపయోగిస్తారు. ఇలాంటి నౌకపై కాల్పులు జరగడం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వర్గాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచిన ఇరాన్, ఒక్క రోజులోనే మళ్లీ మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించడం పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది. తమపై అమెరికా విధించిన దిగ్బంధనం కొనసాగుతున్నంతకాలం, హర్మూజ్ గుండా నౌకల రాకపోకలను అడ్డుకుంటామని ఇరాన్ పేర్కొంది.

హెచ్చరిక కాల్పులు
ఆ ప్రకటన తర్వాత కొద్దిసేపటికే భారత నౌకలపై కాల్పులు జరగడం గమనార్హం. ఈ ఘటనను బ్రిటన్ సైన్యం కూడా ధ్రువీకరించినట్లు సమాచారం. ఇక ఇజ్రాయెల్- లెబనాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ నేపథ్యంలో జలసంధిలో రవాణాకు ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి పేర్కొన్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. సముద్ర కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ (IRGC) ముందస్తు అనుమతి లేకుండా వస్తున్న నౌకలను అడ్డుకుంటూ హెచ్చరిక కాల్పులకు దిగుతున్నట్లు సమాచారం.

ఒమన్ తీరానికి సుమారు 20 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ా ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు నౌక సిబ్బంది తెలిపారు. ఇరాన్‌కు చెందినవిగా భావిస్తున్న రెండు గన్‌బోట్లు తమ నౌకను సమీపించి కాల్పులు జరిపినట్లు ఒక ట్యాంకర్ కెప్టెన్ వెల్లడించారు. ఇదే ప్రాంతంలో మరో కంటైనర్ నౌకపై కూడా కాల్పులు జరిగినట్లు సమాచారం అందుతోంది. అదేవిధంగా, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ఏ దేశానికి చెందిన నౌకలకైనా అనుమతి లేదని ఇరాన్ నావికాదళం రేడియో ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు పలువురు నావికులు తెలిపారు.

దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నాయి. ఇరాన్ తాజా చర్యలతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వందలాది వాణిజ్య నౌకలు సముద్రంలోనే నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. దాదాపు 20 వేల మందికి పైగా నావికులు ముందుకు కదలలేని పరిస్థితిలో చిక్కుకుపోయినట్లు అంచనా. ప్రపంచ చమురు, ద్రవీభవించిన సహజ వాయువు (LNG) రవాణాలో హర్మూజ్ జలసంధి కీలక మార్గం. ప్రపంచ సరఫరాలో సుమారు 20 శాతం ఆ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుండటం గమనార్హం. దీంతో ఆ మార్గంలో ఏర్పడుతున్న ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా, హర్మూజ్ జలసంధిలో తాజా పరిణామాలు భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్న భారత్, అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉందని అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

