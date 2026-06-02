రుద్రమ్-2 క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించిన రక్షణశాఖ- అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్య ఛేదన
సుఖోయ్-30 ఎంకేఐ యుద్ధ విమానం నుంచి రుద్రమ్-2 క్షిపణి ప్రయోగం- అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన క్షిపణి
Published : June 2, 2026 at 10:30 PM IST
Rudram 2 Air To Surface Missiles : స్వదేశీ రక్షణ రంగంలో భారత్ మరో అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ(డీఆర్డీఓ), వైమానిక దళం సంయుక్తంగా 'రుద్రమ్-2' క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించాయి. గగనతలం నుంచి ఉపరితల లక్ష్యాలను ఛేదించే ఈ క్షిపణిని సుఖోయ్-30 ఎంకేఐ యుద్ధ విమానం నుంచి ప్రయోగించినట్టు రక్షణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జరిపిన పలు రకాల పరీక్షల్లో రుద్రమ్-2 క్షిపణి అన్ని ప్రమాణాలను అందుకున్నట్టు వెల్లడించారు. క్షిపణి ప్రయోగం తర్వాత మార్గాన్ని స్వయంగా నిర్ణయించుకుని అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యాన్ని ఛేదించినట్టు పేర్కొన్నారు. ఒడిశాలోని చాందీపుర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్లో ఈ పరీక్షను నిర్వహించారు. క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతం కావడంపై రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. డీఆర్డీఓ, వైమానిక దళం, క్షిపణి తయారీలో పాలుపంచుకున్న ఇతర సంస్థలను ఆయన ప్రశంసించారు.