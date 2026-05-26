పాక్, చైనా ఉమ్మడి ప్రకటనను ఖండించిన భారత్- CPEC ప్రాజెక్టులు తిరస్కరిస్తామని స్పష్టం
ఈ అంశంపై వ్యాఖ్యానించే హక్కు వేరే ఏ దేశానికీ లేదని స్పష్టం
Published : May 26, 2026 at 10:25 PM IST
India Attack on Pakistan China : పాకిస్థాన్, చైనా జారీ చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో జమ్మూకశ్మీర్ ప్రస్తావనను తీసుకురావడాన్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. జమ్మూకశ్మీర్, లద్దాఖ్లు భారత్లో అంతర్భాగమని స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశంపై వ్యాఖ్యానించే హక్కు వేరే ఏ దేశానికీ లేదని పేర్కొంది. భారతదేశ వైఖరి స్థిరంగా ఉందని, ఆ పక్షాలకు ఇది బాగా తెలుసని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ అన్నారు. 'చైనా-పాకిస్థాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్' ప్రాజెక్టులు కొన్ని భారత సార్వభౌమ భూభాగంలో ఉన్నాయని, అక్కడ పాక్ చేసిన ఆక్రమణలను బలపరిచేందుకు ఏ దేశమైనా చేసే ప్రయత్నాలను తిరస్కరిస్తామన్నారు. పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ ఇటీవల చైనా పర్యటన సందర్భంగా ఈ సంయుక్త ప్రకటన జారీ చేశారు. ఈ విషయంపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన ఓ ప్రకటనలో సమాధానమిచ్చారు.
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) posts, " our response to media queries regarding unwarranted references to indian union territory of jammu & kashmir in the joint statement between china and pakistan" pic.twitter.com/bZX8yzCGy4— Press Trust of India (@PTI_News) May 26, 2026
"చైనా, పాకిస్థాన్ల మధ్య జరిగిన సంయుక్త ప్రకటనలో జమ్ము కశ్మీర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంపై చేసిన అనవసరమైన ప్రస్తావనలను భారత్ కచ్చితంగా ఖండిస్తుంది. జమ్మూ కశ్మీర్, లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు గతంలోనూ, ఇప్పుడు కూడా భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా, విడదీయరాని భాగంగానే ఉంటాయి. దీనిపై వ్యాఖ్యానించే హక్కు మరే దేశానికీ లేదు. చైనా-పాకిస్థాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ (CPEC) ప్రాజెక్టుల విషయానికొస్తే, వాటిలో కొన్ని భారతదేశ సార్వభౌమ భూభాగంలో ఉన్నాయి. భారతదేశ సార్వభౌమత్వం, ప్రాదేశిక సమగ్రతకు భంగం కలిగిస్తూ ఈ భూభాగాలపై పాకిస్థాన్ అక్రమ, బలవంతపు ఆక్రమణను బలపరిచే లేదా చట్టబద్ధం చేసే ఏ చర్యలనైనా మేము గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తాము, తిరస్కరిస్తాం. చైనా, పాకిస్థాన్ల మధ్య 'సరిహద్దు జలవనరుల సహకారం' అనే ప్రస్తావనలను కూడా మేము గమనించాం. ఆ రెండు దేశాల మధ్య ఎలాంటి సరిహద్దు లేనందున 'సరిహద్దు జలవనరుల సహకారం' అనే ప్రశ్నే తలెత్తదు. పాకిస్థాన్, చైనాల మధ్య జరిగిన 1963 నాటి సరిహద్దు ఒప్పందాన్ని భారతదేశం ఎన్నడూ గుర్తించలేదు."
---రణధీర్ జైస్వాల్, విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి
ఇదిలా ఉండగా, సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని గౌరవించాలని పాకిస్థాన్ మంగళవారం భారత్ను కోరింది. ఈ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసే ఏ ప్రయత్నమైనా దిగువన ఉన్న దేశాలకు ప్రమాదకరమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని పేర్కొంది. తజికిస్థాన్ రాజధాని దుషాన్బేలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి అంతర్జాతీయ జల సదస్సులో ప్రసంగించిన పాకిస్థాన్ వాతావరణ, పర్యావరణ సమన్వయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ముసాదిక్ మాలిక్ వ్యాఖ్యానించారు. ఉమ్మడి జల వనరులను రాజకీయం చేయడానికి భారత్ ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. సరిహద్దు నదులను ప్రభావితం చేసే ఏకపక్ష చర్యలు జల భద్రత, ఆహార ఉత్పత్తి, వాతావరణ స్థితిస్థాపకతకు సంబంధించిన తీవ్రమైన ప్రపంచ సవాళ్లను సృష్టించగలవని అన్నారు. సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని (ఐడబ్ల్యుటి) గౌరవించాలని, అంతర్జాతీయ మధ్యవర్తిత్వ యంత్రాంగాలను గౌరవించాలని భారత్ను కోరారు.
గతేడాది ఏప్రిల్ 22న పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగిన మరుసటి రోజే, 1960 నాటి సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడంతో సహా, పాకిస్థాన్పై భారత్ పలు ప్రతీకార చర్యలు తీసుకుంది. ఈ ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేయడాన్ని పాకిస్థాన్ తిరస్కరించింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం పాకిస్థాన్కు చెందిన నీటి ప్రవాహాన్ని ఆపే ఏ చర్యలనైనా యుద్ధ చర్యగా పరిగణిస్తామని పేర్కొంది. ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వంతో కుదిరిన సింధు జలాల ఒప్పందం, 1960 నుంచి భారత్-పాకిస్థాన్ల మధ్య సింధు, దాని ఉపనదుల పంపిణీ, వినియోగాన్ని నియంత్రిస్తోంది.
చొరబాట్ల అడ్డుకట్టకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- రిటైర్డ్ జడ్జితో కమిటీ ఏర్పాటు
'వెళ్లగొట్టకముందే మా దేశం నుంచి పారిపోండి'- అక్రమ వలసదారులకు బంగాల్ సీఎం వార్నింగ్