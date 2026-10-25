'కశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్లో అంతర్భాగమే- పాక్ ఇతరులకు నీతులు చెప్పడం హాస్యాస్పదం'- భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఆక్రమించుకున్న తమ భూభాగాలను పాకిస్థాన్ వెంటనే ఖాళీ చేయాలని ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా భారత్ డిమాండ్ చేసింది.
Published : October 25, 2026 at 10:06 AM IST
India Counter To Pakistan : జమ్మూకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారతదేశంలో విడదీయరాని అంతర్భాగమని భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ ఆక్రమించుకున్న భారత భూభాగాలను వెంటనే ఖాళీ చేయాలని ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా డిమాండ్ చేసింది. మైనారిటీల హక్కులపై చర్చలో పాల్గొన్న భారత శాశ్వత మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూపూరి, పాకిస్థాన్ తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఐరాస వేదికను ప్రచారం కోసం దుర్వినియోగం చేయడం మానుకోవాలని హితవు పలికారు. పాక్ నాయకులు తమ సైన్యం ఆదేశాలకు తలొగ్గడం మాని, సొంత ప్రజల సంక్షేమంపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు.
ఐరాస వేదికగా మైనారిటీ సమస్యలపై ప్రత్యేక ప్రతినిధితో జరిపిన సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ప్రతినిధులు జమ్మూకశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించడంపై భారత్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వేదికను రాజకీయ ప్రచారానికి ఉపయోగించుకోవడం ఊహించిన పరిణామమేనని రఘు పూరి పేర్కొన్నారు. జమ్మూకశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగమని, ఆ విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలకు తావులేదని స్పష్టం చేశారు. పాకిస్థాన్ నాయకులు తమ సైనిక వ్యవస్థ ఆదేశాలను అనుసరించడం కంటే ప్రజల అవసరాలు, సంక్షేమంపై దృష్టి పెట్టడం ముఖ్యమని ఆయన సూచించారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఆరోపణలు చేయడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారం కావని, ప్రజల ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని హితవు పలికారు.
మైనారిటీల హక్కుల పరిరక్షణపై భారత్ వైఖరి
మైనారిటీల హక్కుల అంశంపైనా భారత్ తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. మైనారిటీల హక్కులను పరిరక్షించడం ఆయా దేశాల సార్వభౌమ బాధ్యత అని రఘు పూరి పేర్కొన్నారు. సార్వభౌమ సమానత్వ సూత్రం ఆధారంగా ప్రతి దేశం తన పరిధిలో మైనారిటీల హక్కులను కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని వివరించారు. భారత రాజ్యాంగం మత, భాషా మైనారిటీలకు పలు రక్షణలు కల్పించిందని ఆయన తెలిపారు. దేశంలోని విభిన్న మతాలు, భాషలు, సంస్కృతులు భారతీయ నాగరికతలో భాగమని పేర్కొన్నారు. ఈ వైవిధ్యాన్ని గౌరవిస్తూ మైనారిటీల హక్కులను పరిరక్షించేందుకు రాజ్యాంగం అవసరమైన భరోసా కల్పిస్తోందని వివరించారు.
దేశాభివృద్ధిలో మైనారిటీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని రఘు పూరి నొక్కిచెప్పారు. ప్రభుత్వ అత్యున్నత స్థాయిలు, కీలక సంస్థలు సహా వివిధ రంగాల్లో వారు అందిస్తున్న సేవలు భారతదేశ ప్రగతికి దోహదపడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. మైనారిటీల హక్కుల పరిరక్షణ, దేశాభివృద్ధిలో వారి భాగస్వామ్యాన్ని భారత్ ప్రాధాన్యంగా చూస్తోందని తెలిపారు.
వాతావరణ న్యాయంపై భారత్ నిబద్ధత
ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా భారత్ వాతావరణ మార్పుల అంశంపైనా తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. వాతావరణ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సమానత్వం, వాతావరణ న్యాయం, సుస్థిర అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ అంశాలపై దేశ రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, స్వతంత్ర న్యాయవ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని పేర్కొంది. 'వాతావరణ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడంలో న్యాయ వ్యవస్థల పాత్ర' అనే అంశంపై న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదుల స్వాతంత్య్రంపై ప్రత్యేక ప్రతినిధి సమర్పించిన నివేదికపై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ బర్ఖా తమ్రాకర్ మాట్లాడారు. వాతావరణ మార్పులు అభివృద్ధి, జీవనోపాధి, మానవ హక్కులపై ప్రభావం చూపుతున్న తీవ్రమైన ప్రపంచ సవాలని ఆమె పేర్కొన్నారు.
వాతావరణ మార్పులపై భారత్ అనుసరిస్తున్న విధానం సమానత్వం, వాతావరణ న్యాయం, సుస్థిర అభివృద్ధి సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉందని తెలిపారు. అలాగే ఉమ్మడి కానీ విభిన్న బాధ్యతలు, సంబంధిత సామర్థ్యాల (CBDR-RC) సూత్రానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కొనే బాధ్యత అన్ని దేశాలకూ ఉన్నప్పటికీ, వాటి సామర్థ్యాలు, పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే అంశాన్ని ఈ సూత్రం ప్రతిబింబిస్తుంది. భారత్లో పర్యావరణ పరిరక్షణకు రాజ్యాంగం, సమగ్ర చట్టాలు, జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ (NGT), స్వతంత్ర న్యాయవ్యవస్థ మద్దతు ఇస్తున్నాయని బర్ఖా తమ్రాకర్ వివరించారు. పర్యావరణ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు దేశంలో చట్టపరమైన, సంస్థాగత వ్యవస్థలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
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