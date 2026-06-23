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'సొంత వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే ఆరోపణలు'- సింధూ జలాల వివాదంపై పాక్​కు భారత్ గట్టి కౌంటర్ ​

పీఓకే​లో ఆందోళనల వెనక భారత్‌ హస్తం ఉందన్న వ్యాఖ్యలను​ తోసిపుచ్చిన భారత్- పాక్‌ అనుసరిస్తున్న విధానాలే పీఓకేలో ఆందోళనలకు కారణమని వ్యాఖ్య- దోపిడీ, అణచివేతకు పాల్పడటం వల్లే ప్రజలు రోడ్లపైకి వస్తున్నారన్న రణధీర్​ జైస్వాల్​

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (Youtube @MEAIndia)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 6:08 PM IST

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India Strong Counter To Pakistan : పాకిస్థాన్ జల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లితే భారత్​పై యుద్ధానికి దిగుతామని పాకిస్థాన్​ రక్షణ మంత్రి​ చేసిన వ్యాఖ్యలకు భారత్​ గట్టి కౌంటర్​ ఇచ్చింది. పాకిస్థాన్ తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడంతో పాటు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనల నుంచి అంతర్జాతీయ దృష్టిని మళ్లించేందుకే ఇటువంటి ఆరోపణలు చేస్తోందని విమర్శించింది. అలాగే, పాక్​ అక్రమిత కశ్మీర్​లో జరుగుతున్న ఆందోళనల వెనక భారత్‌ హస్తం ఉందన్న వ్యాఖ్యలను కూడా భారత్​ తోసిపుచ్చింది. పాక్‌ అనుసరిస్తున్న విధానాలే పీఓకేలో ఆందోళనలకు కారణమని భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.

దశాబ్దాలుగా అక్కడి ప్రజలను ఆర్థికంగా పాకిస్థాన్ దోపిడీ చేయడంతో పాటు, పరిపాలనాపరమైన అణచివేతకు పాల్పడటం వల్లే ప్రజలు రోడ్లపైకి వస్తున్నారని జైస్వాల్​ పేర్కొన్నారు. నిరసనలను అణచివేసేందుకు నిరాయుధులైన పౌరులపై ఆయుధాలను ప్రయోగించడం, తీవ్రమైన పోలీసు దౌర్జన్యాలకు పాల్పడటం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. పాక్ రక్షణ మంత్రి ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవాలని, అంతర్గత వైఫల్యాల నుంచి దృష్టి మరల్చే ప్రయత్నమేనని రణధీర్ జైస్వాల్ కొట్టిపారేశారు.

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INDIA STRONG COUNTER TO PAKISTAN

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